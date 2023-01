Après le coup d’envoi donné par Ronny De Vlieger, un des fondateurs du club, ce sont les visiteuses qui prennent le meilleur départ et profitent de leur adresse à distance pour s’isoler aux commandes (2-16). Les locales se lancent alors dans une course-poursuite effrénée. En profitant des rotations et en haussant le rythme de la partie, Brunehaut passe une première fois devant au quart d’heure (21-20) mais les Flandriennes ne lâchent rien et font parler leur aisance dans la raquette avant d’enfoncer le clou par un triple sur le buzzer (26-33). Si le retour des vestiaires laisse entrevoir une deuxième mi-temps disputée, les visiteuses épatent en profitant de chaque opportunité pour forger une victoire qui sera globalement méritée. Brunehaut joue avec ses armes, en forçant trop souvent les actions individuelles alors que Laarne brille par son sens collectif et son aisance aux tirs.

Cette sixième défaite consécutive des Lionnes n’est certes pas catastrophique mais doit impérativement pousser les joueuses à réagir au plus vite comme en témoigne la capitaine Delphine Blanc: "Ce soir, on peut réellement pousser un coup de gueule mais contre nous-mêmes. Nous n’avons pas respecté les consignes et cette défaite signifie qu’on a grillé tous nos jokers. Le plus triste, c’est sans doute de voir à quel point le groupe s’est mis la pression inutilement alors que nous avions toutes les raisons de jouer l’esprit libéré."

Dans le chef de Lorine Gobert, la déception était évidemment énorme: "J’ai insisté dans le vestiaire sur le jeu de Laarne qui brille à trois points et dans son jeu de passes. On savait ce qu’il fallait faire et l’équipe a, au contraire, toujours été dans la réaction. Certes, Ramata Diakhite a brillé sans obtenir de relais dans l’équipe. On se doit de féliciter Laarne qui s’est déplacé avec un gros esprit de revanche mais il faudra réagir car nous nous déplaçons à Namur avant de semaines sans match, ce qui ne sera pas idéal pour préparer la rencontre cruciale contre Charleroi."

Plus que jamais, Brunehaut a toujours son sort entre les mains mais peut se mordre les doigts d’avoir laissé filer une victoire capitale, surtout au vu des trop nombreux ratés dans la raquette et aux lancers.

Scores: 13-18, 26-33, 38-50, 54-67. Brunehaut: Ndoye 7, Lemaire 3, Bellanger 2, Wibabara 2, Blanc 6, Nowacki M 3, Arfaux 4, Nowacki C 6, Bevernage 4, Diakite 17. Laarne: Artsen 22, Coopman, Marlou 10, Deforche 7, Degels 8, Buysse, Capoen 5, Hostyns 7, Derre 0, Beeckmans 8.