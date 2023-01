Lorine Gobert: « Si on gagne celle-ci, c’est réglé »

Rien de mal fait pour autant puisque Brunehaut conserve un average positif sur Lummen en cas d’égalité, et surtout, Charleroi et Laarne n’affichent toujours qu’un succès pour trois au BBB. "C’est propre à l’élite nationale. Contrairement aux divisions inférieures, où une surprise est envisageable chaque week-end, ici on dispute un championnat à trois vitesses. Malines et Braine, on peut les jouer cent fois, on ne gagnera jamais. Courtrai, Boom, Waregem, Namur, voire Liège, on se défend, mais c’est compliqué aussi de les battre. Dès lors, ce mini-championnat avec nos trois concurrents directs pour le maintien, c’est capital. Et les récompenses du travail abattu au fil des semaines, c’est là qu’il faudra nécessairement aller les chercher, en décrochant des succès."

On n’oubliera pas qu’au match aller, les Brunehaltoises s’étaient imposées de peu à Laarne, par 65-68. Il risque d’y avoir match ce soir, et l’on espère que les petits bobos de Cindy Nowacki (qui peut jouer avec un tape sur son doigt cassé à la main gauche) et Bineta Ndoye (gêne à l’épaule), deux joueuses majeures, ne viendront pas entraver la course au maintien. "Si on s’impose ce soir, je ne vois pas trop comment les équipes classées derrière nous pourraient encore nous déloger de la huitième place. Il faudrait un improbable concours de circonstances, avec des résultats inimaginables, pour que le maintien en D1 nous échappe." Un revers, par contre, relancerait clairement la bagarre…