La N2 du Skill doit continuer à y croire

Le coach tournaisien se méfie des qualités physiques de son adversaire flandrien. "Notre opposant possède de grands gabarits qui prennent beaucoup de place au filet. Ça ne servira donc à rien de vouloir à tout prix passer en force. Il faudra aussi les perturber en réception en évitant de trop cibler leur libero. À l’aller, on ne les a pas suffisamment embêtés au service et du coup ils ont commis très peu de fautes directes. Avec l’avantage de notre salle, on devrait cette fois-ci être plus performants dans ce secteur. Maintenant si on a le bonheur de jouer comme au premier set contre Roulers, je suis convaincu qu’on va aller au bout. De toute façon, l’idée pour ce deuxième tour, c’est de faire aussi bien, voire mieux, qu’au premier, où on n’a perdu que quatre fois. Mais attention une de ces défaites, c’était justement à Audenarde. Donc ces trois points, il faudra aller les chercher !"

« Petit goût de trop peu »

Un succès que Boris Lecomte croit lui aussi possible. "On a en fait eu un petit goût de trop peu contre Roulers, confesse ce dernier qui, victime d’une inflammation à l’épaule, n’est pas certain d’être aligné. Dans tous les matches qu’on a joués jusqu’à présent, on a manqué de régularité. Souvent, après une bonne séquence qui nous permettait de prendre un avantage de quelques points, on a craqué et accumulé les fautes directes. Si on souhaite rivaliser avec les meilleurs, il faudra qu’on règle ce problème au plus vite. C’est en tout cas une rencontre qui nous tient particulièrement à cœur vu qu’on a perdu là-bas et qu’en face il y a Gilles Leturcq, un ancien de la maison. Il joue au poste de libero comme ses deux frères, Julien et Tom, chez nous. De quoi encore ajouter un peu plus de piment à une rencontre qui vaudra certainement le déplacement."

On en est aussi certain…