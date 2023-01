Estaimpuis-Blaton, le vent dans le dos

Gageons que cela aura le don d’éviter tout excès de confiance dans les rangs estaimpuisiens, où souffle aussi un vent nouveau ces dernières semaines… "Mon expérience m’a amené à me méfier systématiquement de tout le monde, Blaton ne fait certainement pas exception…", confirme d’emblée Guillaume Barbieux.

D’un côté le BCJS veut se battre jusqu’au bout pour accrocher une place en play-off et de l’autre, Blaton vise actuellement le maintien dans l’élite provinciale. "Mais n’oublions pas que le BCB compte aussi deux matches de retard, et qu’en gagnant ce soir, il remonterait déjà à la dixième place. Thibaud Peridaens réalise ainsi du tout bon boulot avec les Iguanodons. C’est un adversaire capable d’accrocher tout le monde, il ne faudra pas lever le pied. Leur succès de mardi est un excellent rappel pour mon effectif. Il faudra absolument empêcher leurs fers de lance de rentrer dans la partie et de prendre confiance."

Des retours: Jonas d’un côté, Morgan de l’autre !

Un effectif sang et or qui sera de nouveau privé de Semet et Spegelaere, mais qui récupère enfin Jonas Michel. Le petit format estaimpuisien espère, cette fois, être quitte de ses blessures à répétition… "Enchaîner deux blessures m’a fait perdre beaucoup de rythme et de confiance mais les sensations reviennent peu à peu, se réjouit Jonas. Je m’entraîne quasi à 100% et j’ai même pu me tester en amical contre Enghien, sans ressentir la moindre gêne à la cheville. J’ai évidemment hâte de renouer avec la compétition."

Du côté blatonien, on a également salué avec bonheur le retour aux affaires d’un des meneurs de l’équipe. Face à Boussu, Morgan Bourlet a enfin pu laisser s’exprimer son talent et sa hargne pour contribuer au succès de ses couleurs avec pas moins de douze points et une défense de fer. Autant dire que le choc de ce soir devrait tenir toutes ses promesses entre deux équipes jeunes, modernes, et aussi combatives qu’attractives.

Sans jouer, l’ASTEK B d’Olivier Delattre pourrait pour sa part rétrograder sur un siège à bascule…

Au-delà de ce "derby" de la P1 en Hainaut occidental, on pointera également, un étage plus bas, un autre choc à quelques kilomètres de là, entre la Fraternité et la JSE Enghien. Une victoire herseautoise est indispensable pour relancer le suspense en tête du championnat. On assisterait alors à un fameux regroupement dans le haut de tableau, à une douzaine de matches de l’issue finale.