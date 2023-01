Vu le succès rencontré, l'équipe de Wapi Dakar News compte bien développer le projet

Et cela vient récompenser l’énorme boulot accompli sur place. "Les journées passaient vites. En fait, il n’y a jamais vraiment de moments calmes. Entre les prises de vue, les montages, l’organisation des journées et tout ce qu’on avait à faire, c’était aussi la course pour nous. On dormait peu car il faut toujours être sur le qui-vive. Par exemple, on ne sait jamais précisément où les pilotes vont passer. On ne reçoit pas de point GPS. On doit donc tenter un endroit, voir passer les premiers puis espérer que nos régionaux suivent. Une fois, on avait tout mis en place sur cette base. Puis on voit Nicolas qui passe 500 mètres plus loin. On a dû taper un joli sprint", sourient les membres de l’équipe.

L’autre difficulté, ce fut de trouver du réseau pour envoyer les reportages. "Ce fut souvent la course à l’antenne 5G (rires). Mais on a toujours réussi à bien se débrouiller. Puis, cela nous a donné une preuve que les gens nous suivaient vraiment. Chaque jour, on réalisait un live quand les pilotes rentraient pour dire que tout allait bien. Mais dans l’Empty Quarter, c’était impossible de se connecter. Quand on a enfin réussi, on avait pas mal de messages qui s’inquiétaient. C’est gratifiant. Cela prouve que notre boulot a été apprécié".

Et vu le succès obtenu, l’équipe compte bien aller plus loin dans la démarche. "On espère bien sûr être sur le Dakar en 2024. D’autant qu’il pourrait bien y avoir d’autres régionaux. Mais on aimerait aussi suivre d’autres pilotes et d’autres courses dans le futur comme la VW Fun Cup. Tout dépendra de demandes des clients désormais. Mais vu la demande sur notre page Facebook, ce serait dommage de la mettre en stand-by pendant un an".