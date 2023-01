Séries de P4 : quels matches à tenir à l'oeil ce week-end ?

Ce dimanche, Enghien devrait confirmer sa bonne forme actuelle à Naast B, une équipe du ventre mou. Et pourtant, Giuseppe se méfie comme de la peste de cette formation qui ne lui laisse pas que de bons souvenirs: "Je me méfie en effet de cette équipe car la saison dernière, nous n’avions pris qu’un point sur six. À l’aller, on avait gagné 3-0 mais c’était forcé. Il ne faut pas croire que ce sera facile car c’est une équipe qui ne nous réussit pas spécialement. Malgré tout, je dispose de joueurs bien décidés à aller chercher le titre en fin de saison. Ce n’est pas la peine de se cacher quand on est devant au classement. On aborde deux matches très importants contre Naast B et Isières B. Pendant ce temps, il y aura aussi des confrontations directes entre nos poursuivants. D’ici la mi-février, on devrait y voir plus clair sur nos chances d’aller jusqu’au bout ou pas. "

Taintignies a pris son envol

Mercredi soir en match d’alignement en P4B, les protégés de Sandy Lechantre ont conforté leur place de leader en prenant la mesure de Wiers B. Désormais, ils possèdent huit points d’avance sur Anvaing B, mais avec un match joué de plus, suite à l’actualisation du classement après que la fédération ait acté le forfait général de Leuze-Lignette B. Ce dimanche, ils seront "bye" pendant que les autres formations disputeront bien la dix-septième journée. On suivra d’ailleurs de près le derby entre Houtaing et Wodecq B, deux voisins qui ont gagné le week-end dernier. À l’aller, Houtaing s’était imposé 1-2. Il y aura donc de la revanche dans l’air.

En P4A, le choc opposera le troisième du classement, Estaimbourg B, au leader autoritaire, le Risquons-Tout. Un duel qui s’annonce indécis entre ces formations qui effectuent un championnat assez remarquable. Pour rappel, Estaimbourg B avait réussi un joli coup lors de la première manche en allant prendre un point sur les terres mouscronnoises, chose qu’aucun adversaire n’a réussi à faire depuis lors. Sera-t-elle aussi la première équipe à faire chuter le leader invaincu ?