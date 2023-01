Raquet et Fache en imposent

Le week-end dernier, se déroulait le Dutch Open, traditionnel tournoi international de reprise ! Du côté masculin, le Kano Tournai a fait parler de lui avec Léni Raquet qui a décroché l’or en U21 moins de 60 kg alors que sa préparation a été on ne peut plus brève en raison de son blocus et ses examens. Après trois victoires, il retrouvait en demies Louny Deraedt du Kanido Herseaux qu’il battait au terme d’un joli combat tactique. Puis, il enchaînait avec la finale pour se hisser sur la plus haute marche du podium. Quant à Louny, il se classait cinquième.