Raphaël Okitohambe, un nouveau venu ambitieux à la Real: "Je veux être décisif pour le groupe"

Denis Dehaene a donc relancé son réseau afin de trouver la perle rare. Y est-il parvenu avec la signature de Raphaël Okitohambe pour 18 mois ? On aura la réponse dans les prochaines semaines. Mais le profil de ce buteur d’un mètre 95 a séduit le staff en quelques jours. "C’est vraiment un joueur intéressant, disait Fabrice Milone la semaine dernière. Il vient remplir un manque dans le groupe grâce à sa capacité à jouer en pivot". Si le club reçoit les derniers papiers pour l’affiliation, le joueur pourrait déjà être dans le groupe pour le déplacement à Dison. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est qu’il est prêt !

Raphaël, comment passe-t-on de la Normandie à la D2 ACFF ?

J’étais effectivement en R1 à Mondeville où cela se passait bien (NDLR: 8 buts en 7 matchs). Par le biais d’une connaissance, j’ai su que la Real cherchait un profil comme le mien. On a envoyé une vidéo à la direction. La connexion a débuté comme cela. On m’a proposé de venir passer un test. Il a eu lieu du 3 au 7 janvier. Mon travail à l’entraînement a plu au staff et on a su trouver un accord. Je suis revenu lundi de Paris et j’ai pu m’entraîner normalement toute la semaine.

Vous débarquez un peu dans l’inconnu…

Je ne dirai pas cela. Je connais déjà bien la Belgique car j’ai de la famille à Liège et dans la région bruxelloise. J’ai des cousins qui ont joué au Standard. Mais c’est vrai que je vais jouer dans votre pays pour la première fois.

Comment se sont passés les premiers contacts avec le groupe ?

Parfaitement bien. J’ai été bien intégré par mes coéquipiers et les encadrants. Je vis dans un appartement en colocation avec Sekou (Kone), Pato (Sangare) et Brunel (Lutundisa). Cela aide. Au niveau du football, je ressens un peu moins d’intensité. Par contre, j’ai été agréablement surpris car cela tente de bien jouer au ballon. Je découvre un football différent. Mais c’est à moi de m’adapter.

Êtes-vous prêt à jouer tout de suite ?

Je sais qu’il reste quelques détails à régler pour mon affiliation. Mais au niveau du rythme, je suis prêt. J’ai joué toute la première partie de saison à Mondeville où on avait bien débuté. Avec un beau parcours en Coupe de France. Je dois juste me remettre un peu dedans parce que je n’ai pas joué depuis la trêve.

Preuve de votre envie de vous poser, vous avez signé pour 18 mois.

J’avais envie de changement mais aussi de me fixer. Cela ne m’intéressait pas de venir six mois et puis repartir dans l’inconnu. Quand Denis Dehaene m’a présenté le projet, j’ai tout de suite eu envie de m’impliquer sur le moyen voire le long terme.

Avec quelles ambitions débarquez-vous ?

Je viens pour apporter un plus à l’équipe. Je veux me rendre utile en faisant ce que je sais faire de mieux. À titre personnel, j’espère être décisif le plus souvent possible. Que ce soit par mes buts ou mes assists. A 25 ans, je vise toujours le plus haut dans le football. Si mon travail me permet de voir plus loin, tant mieux. Je ne me fixe aucune limite.

Êtes-vous conscient d’être si attendu par le club ?

On m’a en tout cas expliqué que le noyau n’avait plus de profil comme le mien. Maintenant, c’est à moi de prouver que je mérite mon temps de jeu.

On vous a présenté comme un pivot capable de bien jouer au pied, êtes-vous d’accord ?

Je suis grand (1m95), puissant. Mais malgré mon physique, je suis capable de bien jouer au pied. Je peux être un bon point d’ancrage. Mais je peux aussi prendre la profondeur. Les coachs m’ont dit que mon arrivée leur permettait d’avoir plus de choix dans leur palette offensive.