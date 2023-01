P1 : les quatre premiers en duel à distance

Péruwelz a renoué avec le succès contre Ransart. Mais avant de pavoiser, Jonathan Krys attend le verdict du déplacement à Mons. "J’ai félicité les gars pour leur succès mais je ne retrouverai le sourire qu’en cas de confirmation chez la lanterne rouge. On se déplacera pour les trois points sans savoir quelle équipe nous rencontrerons. Les A montois jouent samedi soir et on risque d’en voir quelques-uns dimanche !" À noter que Max Andry souffre d’une entorse au genou et sera absent finalement six semaines.