La grand-messe du vélo à Kortrijk Xpo - Ateliers, essais, rencontres…

Chacun s’impatiente…

Devenu au fil des années une vraie référence en Belgique mais aussi dans les pays voisins, le salon courtraisien est clairement un incontournable pour tous les passionnés du deux-roues avec son ambiance si typique du milieu cycliste et des classiques flandriennes et ardennaises.

Après deux années d’attente, il est inutile de dire que chacun s’impatiente, des organisateurs aux exposants en passant par les visiteurs. Pour sa 15e édition, la grand-messe du vélo a remis les petits plats dans les grands, annonçant de nouveau une salle comble avec plus de 300 exposants et le double de marques présentes ! À la recherche de visibilité à la suite de deux années marquées par les annulations de beaucoup de salons et événements, le marché du vélo sera au grand complet à Kortrijk Xpo. Chaque visiteur y trouvera son compte, l’offre s’étalant du vélo de course au tout-terrain en passant par le citadin, le trekking, le rétro, le gravel et l’électrique.

L’électrique plus attractif

Celui-ci est d’ailleurs devenu un incontournable. Il domine même les ventes de nouveaux vélos puisqu’il en représente près de 40%. "Les visiteurs pourront donc largement observer cette tendance lors du salon, explique l’organisation de Velofollies. Cette attractivité des vélos électriques s’explique évidemment par l’autonomie croissante de la génération actuelle de batteries et par la popularité des options de leasing auprès des entreprises, comme alternative à la voiture de société ou à la seconde voiture. Mais le vélo électrique a également amélioré son look et est devenu bien plus fonctionnel et surtout plus léger, ce qui contribue à son attrait pour le grand public. De plus, le marché des vélos électroniques est devenu un marché extrêmement diversifié avec des vélos pliables, des vélos citadins et des cargobikes."

Sans oublier le rayon sportif ! "Les vélos électriques de sport, tels que les VTT électriques et les vélos de course électriques, gagnent clairement en importance, rompant ainsi le tabou des vélos électriques de sport."

La mode est au gravel

Autre tendance qui se dégage fortement ces dernières années: les vélos dits de gravel ! "C’est lié à l’émergence d’un esprit du retour à la nature, alimenté par le besoin de pratiquer des activités extérieures. L’explosion de divers modèles de gravel est caractéristique de cette aspiration. Ils sont devenus une catégorie de vélos en soi, avec leurs propres composants et accessoires, tels que des guidons spécifiques, mais également des vêtements, chaussures, casques, selles, roues et une multitude de types de pneus adaptés à la pratique. La combinaison de parcours sur asphalte et tout-terrain est très appréciée. L’organisation récente du championnat du monde de gravel, remporté par le Belge Gianni Vermeersch, en souligne la progression."

Freire, Boonen, Lefevere…

Par tradition, Velofollies peut compter sur la présence de personnages bien connus du monde du cyclisme. Cette année, de grands noms seront de la partie: "Patrick Lefevere, Oscar Freire, Tom Boonen, Sven Nys seront notamment présents mais on met surtout, pour notre retour, l’accent sur les femmes qui occuperont le devant de notre scène. Elke Bleyaert, partenaire de Jasper Stuyven, va présenter The Women Peloton, une véritable communauté dédiée aux femmes passionnées qui veulent devenir de meilleures cyclistes. Le cyclisme féminin a clairement le vent en poupe et on tenait aussi à le souligner en le mettant nettement en valeur."

Pour le côté pratico-pratique, sachez que Velofollies a lieu les vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 janvier, selon l’horaire 10-18 h, avec une soirée d’inauguration qui est prévue le premier jour jusqu’à 21 h. Cela se passe au Kortrijk Xpo, au 216 Doorniksesteenweg à 8500 Courtrai. Les tickets d’entrée pour les adultes coûtent 13 € s’ils sont pris en prévente sur le site de l’organisation: www.velofollies.be. Ce sera 17 € le jour de votre visite sur place. Les enfants âgés entre 6 et 12 ans paient 9 € en prévente mais 12 € à l’entrée du salon. Sachez aussi que Velofollies n’est pas qu’un salon avec des stands de matériel lié au vélo. Il y a également bon nombre d’activités qui y sont organisées. Vous aurez la possibilité d’assister à des présentations d’équipes, des ateliers fascinants, des sessions d’information ou des sujets variés portant sur le cyclisme. Si vous songez à acheter une bicyclette électrique, pendant le salon, vous aurez la possibilité de tester de nombreux vélos dans la zone d’essai spécialement aménagée à cette fin, ce qui vous permettra de faire immédiatement le bon choix. Vous pourriez aussi rencontrer votre cycliste préféré au détour de conversations et d’interviews auxquelles vous pouvez participer dans un café de discussion.