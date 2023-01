Coupe féminine : Mouscron et Wez lancent les quarts de finale ce vendredi soir

Mouscron – Wez-Guign. (ven. 20 h)

On jouera dès ce vendredi soir sur le site du Futuro. Tradition oblige, à domicile, le Stade Mouscronnois se plaît à évoluer un jour plus tôt que tout le monde, que ce soit en championnat ou en Coupe. Ce sera le cas pour la réception de Wez-Guignies qui viendra vendre chèrement sa peau malgré la division d’écart. C’est un duel de deuxièmes classés que vont se livrer le Stade et la JS, avec un avantage certain pour le premier cité, dauphin du Pays Vert en P1. Une équipe mouscronnoise qui n’a pas eu l’occasion de se remettre en jambes lors du week-end dernier, la faute à la pelouse de Gosselies qui, gorgée d’eau, n’a pas convaincu l’arbitre désigné de lancer les débats. Logique décision que n’a pas dû prendre le ref de la rencontre de P2A entre Wez et le Pays Vert B, la pelouse du stade Brulois n’étant pas parfaite mais jouable. Malgré les progrès réalisés par les jeunes Athoises, les équipières de Melyna Delhaye l’ont emporté 4-0 en engrangeant ce qu’il faut de confiance pour aborder l’obstacle mouscronnois ! Sans pression, sans nécessité de réussite mais avec l’envie de profiter du moment et de faire bonne figure !

Pays Vert – Morlanwelz (sam. 18 h)

Après sept succès de rang en championnat, le Pays Vert avait semblé un peu piétiner avant et après la reprise. Impression laissée suite aux partages concédés face à La Louvière puis Manage. Mais le leader de la P1 a prouvé samedi passé qu’il n’avait rien perdu de sa superbe, remportant son match face à Herseaux. Pourtant, il s’agissait d’une lutte difficile qui l’attendait, sur un terrain assez compliqué à jouer vu les conditions, face à un adversaire qui ne se laisse jamais faire, à raison ! Mais les Athoises ont maîtrisé leur sujet, menant 3-0 avant de voir les Herseautoises sauver l’honneur. Une huitième victoire en championnat qui permet aux Gazelles du duo Yakassongo-Leleux de maintenir une belle cadence en tête d’affiche avec quatre longueurs d’avance sur Mouscron et six sur La Louvière qui comptent toutefois une rencontre jouée de moins. Ce samedi en fin d’après-midi, c’est à nouveau à la maison que les Athoises joueront avec l’étiquette de favorites. Tenantes du titre, elles ne laisseront sans doute pas passer leur chance de se hisser à l’avant-dernier tour de la Coupe provinciale. Pour cela, il faudra sortir Morlanwelz, adversaire qu’elles ont déjà rencontré en championnat cette saison, l’emportant 0-6.

Gosselies – Herseaux (dim. 11 h 30)

Troisième rencontre qui concernera la Wallonie picarde dans le cadre de ces quarts de finale de la Coupe, le déplacement de Herseaux à Gosselies – si le terrain des Casseroles a récupéré mais après la pluie, le gel n’a jamais rien arrangé ! – constituera peut-être l’opposition la plus serrée. Bien en jambes samedi passé en terres athoises, les filles de Cédric Lacroix n’auront finalement cédé que sur des détails qui ne leur ont pas été favorables. Mais la répétition générale en vue de leur match de Coupe a été plus que correcte, ce qui donne des signes positifs. En octobre dernier, dans le cadre du championnat de la P1, les Vertes étaient rentrées de la région carolorégienne avec les trois points grâce à leur victoire 2-3. Match joué dans des conditions dantesques, sous la pluie et sur un terrain rempli de flaques. Depuis, les positions de chacun au classement ont clairement évolué et se sont précisées, Herseaux emmenant le peloton des suiveurs du Top 3, Gosselies, lui, fermant la marche. La logique voudrait que les Herseautoises se hissent, comme il y a un an, en demi-finales mais il n’y a jamais rien acquis, surtout dans une compétition aussi spéciale que la Coupe. Sachez enfin que le dernier quart de finale concernera La Louvière B, leader en P2A, à Monceau, leader en P2C. Là aussi, il y aura clairement match !