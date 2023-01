Bastien Letellier connaît l’ABC du foot et… du marathon

Quant à l’adversaire: "Uccle vient de signer Zorbo (NDLR: ex-Mons) tout en recrutant quelques joueurs. Ça signifie quelque chose en termes d’envie de redresser la barre et quitter la zone dangereuse. Le Léo est à prendre au sérieux mais s’y imposer doit faire partie de notre bonne évolution", concède l’entraîneur du club Athois.

Léopold Uccle – Pays Vert (dim. 14 h 30)

C’était le 18 septembre. Bien qu’ayant dominé la rencontre, le Pays Vert s’inclinait 0-1 face à Uccle ! Avec, sur le banc de touche pour occuper la place d’entraîneur principal, Bastien Letellier choisi par le comité du club pour assurer l’intérim suite au départ de Jimmy Hempte. "Ah oui, juste, sourit le coach-adjoint du Pays Vert quand on lui rappelle la chose. Cette défaite nous avait laissé un goût amer. C’était une drôle de rencontre qu’on avait eue en mains. Mais on s’est fait avoir sur une phase arrêtée alors qu’on avait insisté sur ça à la théorie. On connaissait cette combinaison de corner joué court avant de chercher le second poteau."

L’idée est de ne pas répéter une telle erreur dimanche au retour ! "On fera le nécessaire pour être plus attentif. On retape régulièrement sur le clou des phases arrêtées car, dans le foot actuel, un gros pourcentage des buts est inscrit de cette façon. Dans la série, le spécialiste est Onhaye." Avec son jeu athlétique, les corners et coups francs bien placés ne peuvent-ils pas devenir aussi une force du Pays Vert ? "Si, ça le peut, répond Bastien qui épaule David Bourlard, le T1, dans ce domaine. M ais pour cela, il faut se montrer concentré. Tout part de là, bien avant les qualités athlétiques et les combinaisons tactiques. Chaque joueur doit avoir envie d’y aller et être persuadé que le ballon va lui arriver ."

« Très heureux dans la peau de l’adjoint »

Confirmé au poste d’adjoint quelques jours après avoir dirigé les Athois face à Uccle, Bastien Letellier aurait-il été choisi comme T1 à la place de David Bourlard si le résultat n’avait pas été de 0-1 ? "Alors là, je botte en touche, répond l’intéressé. J’ai tourné le bouton. Et ça était encore plus facile par le fait que dès la venue de David, tout s’est bien passé. On est très complice. J’étais arrivé à Ath pour épauler Jimmy. J’étais heureux de le faire. Je continue dans mon rôle, aux côtés de David désormais, et cela me va tout à fait !"

À Uccle, il veillera à ce que les consignes du staff soient bien respectées par les joueurs pour empocher une nouvelle victoire après celle de dimanche passé face à Tertre. "Mais le Léo est une bête blessée qui cherche à se rassurer. Les Bruxellois ont besoin de points. Ce ne sera pas facile. Il faudra profiter de la moindre occasion pour scorer." Chose qui n’est pas dans les gênes athoises cette saison vu le grand nombre d’opportunités loupées !

Amsterdam, Bruges, Copenhague, Dublin…

Ce que Bastien ne rate pas, c’est l’occasion de courir. Normal pour un préparateur physique ! Mais en adepte du marathon qu’il est, il envisage sa passion d’une manière étonnante, accumulant les 42 km par ordre… alphabétique. "J’ai couru mon premier marathon en 2016 à Amsterdam. J’ai alors fait un lien entre ma découverte de la distance et la lettre A. En étant loin de me projeter d’en faire 26, je me suis dit que ce serait sympa que le nom de mon deuxième marathon commence par un B, d’où Bruges. Juste avant le Covid, j’ai fait Copenhague. En octobre dernier, Dublin. Je me prépare ici pour Édimbourg. Chaque fois, on en profite en famille en passant quelques jours sur place à visiter."

Des idées pour les lettres suivantes ? "Pas forcément même si pour le N, j’aspire à faire New York. Le P, je sais déjà que ce sera Porto, un de nos coups de cœur avec ma compagne."