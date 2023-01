Tournai est prêt à repartir au charbon malgré les petits changements

Pour cette reprise, le TRC se déplacera au ROC, classé juste derrière lui. Mais à 15 unités déjà ! "L’objectif reste le même pour l’équipe 1: atteindre les play off. On est toujours qu’à 5 points de la 3e place. Rien n’est mal fait. Toutefois, il ne faudra pas louper notre reprise. Pour l’équipe 2, championne d’automne, on vise clairement le titre".

Pour atteindre ces résultats, les joueurs devront s’habituer à un petit changement. Devenu papa pour la 2e fois (NDLR: encore félicitations !), Julien Debuchy fait un pas de côté pour quelques semaines. Charles Mullier le remplace. "Depuis le début de la saison, j’ai pris en charge les U10 et je chapeaute l’école des jeunes. Quand Julien a pris la décision de prendre un peu de recul, on a commencé à travailler à trois, avec Eddy Denis. Depuis cette semaine, on est à deux avec Eddy. C’est parfois compliqué de gérer le fait de préparer les entraînements et de continuer à jouer mais on fait avec. Et quand Julien reviendra, il reprendra sa place". En attendant, le coach intérim devra faire face à une 1re tuile. "Simon Degand est en Suisse pour le travail. Il manquera la reprise. On devra s’adapter pour le bloc de quatre matchs qui nous attend".