P3A : les Ellezellois sont bien sur la route du tour final

La bonne passe actuelle réjouit forcément le coach ellezellois qui n’a plus perdu de point depuis son partage du 20 novembre contre Béclers: "Notre secret est simple: on se repose sur une bonne homogénéité dans le groupe avec un noyau dur de quinze ou seize joueurs qui sont toujours présents. L’été passé, avec les absences des vacanciers, la sauce avait pris un peu de temps à prendre mais les joueurs commencent à bien se connaître et les automatismes commencent ainsi à porter leurs fruits. Alors qu’en début de saison, on manquait d’efficacité, on se réjouit de trouver assez facilement l’ouverture comme en témoigne la différence de buts favorable depuis quelque temps."

En cas d’échec ce week-end, Ellezelles aura encore droit à deux rencontres pour tenter de remporter cette deuxième tranche… "On recevra Mouscron avec l’envie de faire mieux qu’à l’aller avant de recevoir Escanaffles, tout sauf un cadeau."

Velaines, aussi, connaît une bonne passe

Si le bilan d’un sur six qui sanctionne son début de saison pourrait laisser penser le contraire, Velaines fait partie des autres équipes qui savourent l’instant présent. "Même si nous manquons cruellement de stabilité avec cette difficulté à enchaîner les bons résultats, je suis très content de la prestation de mon groupe après le match contre Ere, explique le coach Patrick Billiet. Dans un sens, il y a la défaite avec des buts concédés suite à des boulettes mais, dans le jeu, nous avons su nous créer le plus grand nombre d’occasions, ce qui est positif d’une certaine façon."

Ce résultat contre les Étoilés contraste avec le partage signé une semaine plus tôt au Futurosport. "Certes, Mouscron avait eu la possession et aurait pu prendre les trois points mais nous avons aussi eu une possibilité pour l’emporter malgré ders blessures qui m’avaient obligé à opérer plusieurs remplacements. Je ne peux que saluer le bel esprit d’équipe qui habite le groupe et sa volonté d’aller de l’avant, preuve que ça change favorablement, poursuit Patrick Billiet qui abordera le déplacement de ce dimanche à Péruwelz B sans pression. Notre adversaire a envoyé quelque sept joueurs en équipe A dimanche passé mais sera sans doute au complet contre nous, preuve que l’on ne bénéficie pas toujours de la petite dose de chance", conclut le coach qui vient de prolonger pour une saison supplémentaire dans un club où il se sent comme chez lui et qui pourra se mettre au travail pour poursuivre le projet de stabilisation de l’équipe en troisième provinciale.