P3A: grosse pensée à Arnaud Delneste gravement blessé

Un cran plus haut, en P3A, on jouait aussi durant la soirée de mercredi et Béclers a partagé (2-2) chez lui face à Luingne B. Les Verts prenaient l’avantage sur leur première action et dès la minute initiale. Une combinaison entre Deparis et Pinaton était terminée avec brio par K. Chotin. Lefebvre égalisait à la 32e sur un penalty que l’on dit imaginaire. À la 42e, une longue remise en touche de Velghe était mal négociée par la défense, le cuir lui revenait et il isolait Pinaton qui faisait 2-1. Deparis, Velghe et aussi Pinaton auront de belles occasions, mais à la 71e, Devos égalisait, prolongeant un long ballon de Leclercq alors que le premier nommé semblait en position illicite. Les visiteurs auraient dû par la suite bénéficier d’un coup de réparation, il sera oublié.