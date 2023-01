P1: Les Iguanodons de Blaton font tomber le leader

Thibaud Péridaens ne considère pas ce résultat comme une surprise. "Cette victoire peut paraître surprenante mais je connais mon groupe. Quand on fait un match plein, on peut battre ce genre d’équipe. On a mené quasiment tout le match même si ça s’est joué sur peu de choses à la fin. Les gars ont cru en eux pour aller chercher cette victoire qui nous fait du bien. Le retour de Morgan Bourlet nous a amené son apport défensif et des solutions offensivement. L’équipe disposait de plus de solutions. On ira à Estaimpuis pour gagner même si nous savons que ce déplacement n’est jamais facile."