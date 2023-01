Vendredi, le Run & Walk for Rwanda est organisé en nocturne à la Sainte-Union de Kain. Sachez que le parking est aisé, qu’il y aura une garderie pour enfants, du ravitaillement et de la petite restauration. Course chronométrée sur 6 ou 10 km. le départ sera donné à 19 h 15. Inscription de 18 à 19h (7€ boisson incluse). Il y aura aussi une marche (7km sur un autre circuit). Départ entre 17 h 15 et 19 h 15. Tarif: 3 €; gratuit pour les moins de 12 ans.

Au profit d’Eloi

Le lendemain, c’est la Raidingteam qui vous invite à sa "Runmise des Vœux" au Cosinus à Taintignies. Deux parcours nature (6,5 et 10,5 km) seront proposés, entre 9h et 16 h, au sein de la campagne taintignienne afin de (re)découvrir les clairières, ruelles et sentiers méconnus du village. À l’instar du "Relais des Ruelles", organisé en 2022, l’événement se veut caritatif. Après être venus en aide au Relais pour la Vie, les amis offriront cette fois les bénéfices de la journée à Eloi: "C’est un Taintignien de 11 ans, porteur d’un handicap, détaille Vincent Detournay, porte-parole de la Raindingteam. L’événement permettra de financer l’inscription de notre équipe aux 20 km de Bruxelles. Ce jour-là, nous pousserons Eloi dans une joëlette. Nous nous entraînerons au maniement de ce fauteuil très prochainement".

Les deux tracés seront accessibles en off entre 9h et 16h aussi bien aux coureurs qu’aux marcheurs (NDLR : attention, plusieurs passages plus difficiles sur la longue distance). "Il n’y aura pas de chronométrage officiel. Mais les participants peuvent nous envoyer leur temps. À partir de là, on réalisera un classement. Mais ce n’est pas le but premier. L’idée est plutôt de se remettre en jambe sur un chouette parcours après des fêtes souvent riches en excès".

De 9h à 23 h, il sera également possible de boire un verre ou de se sustenter au Cosinus voisin. N’hésitez pas, c’est pour la bonne cause.