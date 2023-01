En élite nationale, la Squadra n’espérait nullement revenir de son déplacement de la semaine dernière à Anderlecht avec quoi que ce soit. Et la défaite 12-3 reflète le fait que le favori du championnat était clairement au-dessus d’Hurlus déforcés pour l’occasion et se retenant un peu pour éviter de se prendre la carte de trop en vue d’un autre duel à l’extérieur, bien plus important celui-là. Ce vendredi, Mouscron n’a pas du tout envie de se louper à Hamme, l’adversaire qui le suit directement au classement. Huitièmes, les Bleus mettront, en cas de victoire, le neuvième classé à six longueurs, ce qui leur permettrait de réellement voir venir à huit matches de la fin de la phase classique et avant de recevoir Châtelet dans une semaine. Ils gardent un bon souvenir du match aller remporté sur le score de 5-4.

Cuesmes – Brunehaut (ven. 21 h 30)

En N3C, la question désormais est de savoir quand le leader va perdre ses tout premiers points. Ses onze victoires d’affilée font rêver mais commencent également à agacer la concurrence. Ce vendredi, c’est à Cuesmes, le quatrième de la classe que le MFC se rend. Il y aura match, c’est sûr, mais de là à voir le futur champion, qui recevra dans une semaine son dauphin, s’incliner, on n’en est moins sûr… On est plus proche du douzième succès que de la première défaite.

Frasnes – Anderlecht (ven. 21 h 30)

Dans la même division, une semaine après avoir sorti un gros match à Ares Bruxelles – "notre match de référence", disait même leur coach –, les Olympic Boys de Frasnes reviennent à la maison pour recevoir Anderlecht United, la lanterne rouge. S’ils restent dans la lignée de leur dernière sortie, les hommes de Gaby Ouanane ne devraient pas avoir de mal à continuer leur remontée au classement. Avec, et c’est une bien jolie carotte, un podium qui est plus que jamais en ligne de mire, Cuesmes n’étant qu’à un point et Ares Bruxelles à deux longueurs.

Leuze – Ares Bruxelles (ven. 20 h 15)

Remontée frasnoise mais chute leuzoise depuis plusieurs semaines et le 3-1 encaissé à Peterbos Anderlecht n’a fait que confirmer cette tendance pour le Bon Air qui aura fort à faire une nouvelle fois ce vendredi avec la venue d’Ares Bruxelles, un troisième qui a une place à défendre.