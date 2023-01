Biévène-REAL: devine qui vient jouer à la maison ce dimanche après-midi ?

Messieurs, on peut vraiment parler de très chouettes retrouvailles sur le coup de 15 h !

Ronny: C’est clair même si j’ai vu Alain samedi dernier contre Enghien… On est encore souvent en contact. Je reviens avec plaisir à Biévène, un club familial duquel si tu ne décides pas de partir, on ne te mettra jamais dehors.

Alain: Oui bien sûr ! C’est un derby mais, entre nous, aucune rivalité. On peut s’attendre à un affrontement bon enfant même si tout le monde voudra gagner.

Allez, on connaît déjà le résultat: match nul !

Ronny: Pourquoi pas même si on veut tous les deux gagner, c’est dans notre ADN ! Malgré la défaite face à Enghien qui finira la saison près du top, c’est certain, on a bien préparé le derby.

Alain: Ça ne me dérangerait pas trop. Je ne suis pas contre même si Denis Dehaene ne pense certainement pas la même chose (NDLR: il rigole).

Qui aurait pu imaginer en arriver à pareille situation vu vos trajectoires respectives ?

Ronny: En fait, je n’ai jamais quitté la REAL parce que j’entraînais encore les U19. Denis sait qu’il peut compter sur moi s’il a besoin d’un coup de main, c’est pour ça que j’ai repris lorsque Bryan est parti. Alain a toujours voulu diriger une équipe, quand l’occasion s’est présentée à Biévène, je lui ai dit: fonce ! C’est le club idéal pour commencer.

Alain: Ce n’est qu’une péripétie car je dois encore rencontrer Bryan aussi. Quand Biévène m’a proposé le poste, j’en ai parlé avec Denis, Bryan et Ronny. Mes deux ex-coaches m’ont poussé à accepter.

Y aura-t-il un avantage pour une équipe puisque vous connaissez tout de l’autre ainsi que les joueurs ?

Ronny: Difficile à dire dans ce drôle de match ! On aime les grands terrains mais on a déjà bien presté sur des surfaces moins larges.

Alain: La REAL a l’avantage au niveau du noyau. J’ai des blessés de longue date qui commencent à revenir – Harmegnies, Debruxelles, Bertolutti, Vrancx, Bufkens – alors que la REAL peut aller piocher en D2. Mais elle n’aime pas notre terrain…

Au classement, l’égalité est quasiment stricte…

Ronny: Jusqu’à ce week-end peut-être… On verra qui sera devant en fin de saison. Ça va être difficile pour les deux équipes jusqu’au bout. Il nous manque un peu d’expérience.

Alain: La REAL a une victoire de plus que nous, ça peut avoir son importance…

Êtes-vous inquiet avec la double défaite depuis la reprise ?

Ronny: Non ! À Tournai, on a fait un non-match. Ça peut arriver même si c’est embêtant face à un concurrent direct. Pour le reste, on produit du jeu et on se crée des occasions. C’est le plus important.

Alain: On prend 4-0 contre Estaimbourg mais le premier but est litigieux, les deux suivants des autogoals. À Hensies, si le match dure dix minutes de plus, on fait match nul après avoir été menés 3-0

Craignez-vous le retour des trois équipes qui vous suivent immédiatement au classement ou les sept points d’avance vous rassurent encore ?

Ronny: Je ne regarde que devant moi et ce n’est pas un manque de respect des équipes qui sont derrière. L’objectif est de gagner des places.

Alain: Oui, ça peut fondre comme neige au soleil. L’inconnue, c’est l’Union et ses transferts. Méfiance. Je suis ça du coin de l’œil…

Si vous deviez retenir un trait de la personnalité de votre homologue que vous connaissez ?

Ronny: Alain est quelqu’un d’ouvert à toutes les pensées, il fait toujours son maximum pour que tout soit parfait… Il manque peut-être d’un peu de confiance en lui mais a les capacités pour réussir…

Alain: Sa rigueur, son souci du détail. Avec lui, les choses doivent être bien faites. Il sait de quoi il parle. J’avais connu Jean-Luc Depluvrez et Johan Devos à la RASLO qui m’ont beaucoup appris, je peux dire la même chose avec Ronny et Bryan. Ils m’ont permis de me lancer et je les en remercie.