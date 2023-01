Avantage Comines dans le derby de la Lys contre Ploegsteert?

Le discours est sensiblement le même chez Laurent Vanhaverbeke. "Les derbys, on n’en joue pas chaque semaine Mais on n’a pas spécialement mis une croix dans notre calendrier. On l’appréhende comme les autres rencontres. Avec l’objectif de prendre les trois points. Afin de nous rapprocher au plus vite de notre objectif de fin de saison: le top 5".

Toutefois, on imagine que la motivation sera un peu plus haute à l’USPB qui reste sur trois défaites. "On veut prouver que l’on peut en gagner un aussi", assure Diego Roma.

La Jespo sort de son « meilleur match »

Mais le moins que l’on puisse écrire, c’est que les deux adversaires sont dans des dynamiques assez différentes au moment d’aborder l’affrontement de dimanche. "Au niveau du rythme, l’avantage est à Comines, reconnaît le capitaine ploegsteertois. À cause du mauvais temps, on a été à l’arrêt dimanche passé. Mais mardi, à l’entraînement, j’ai senti un groupe très motivé. En fin d’année dernière, on a su mettre un peu plus de constance dans nos résultats. À nous de conserver cette dynamique".

À Comines, la préparation a été optimale avec une victoire de prestige contre Gits, le 2e (5-2). "C’était sûrement notre meilleur match. En plus du succès, on a su ajouter la manière, détaille Laurent Vanhaverbeke. On est vraiment bien pour l’instant. On est sur une série de huit matchs sans défaite. On espère bien la poursuivre. On reste aussi sur trois victoires contre le voisin. Mais on ne doit pas spécialement y penser en montant sur le terrain".

Sur la pelouse, on devrait assister à du beau spectacle entre 22 acteurs (voire plus avec le banc) qui se connaissent très bien. "Ploegsteert reste une très belle équipe. Elle n’est pas loin des places de barragiste et aura à cœur de gagner pour encore s’en approcher. C’est un bon collectif qui gère bien son terrain difficile. Nos adversaires peuvent être dangereux si on les laisse jouer, surtout dans le milieu. Ils ont pas mal de Français avec une très bonne technique".

Déjà un tournant ?

Côté local, c’est également au collectif que l’on sera vigilant. "Ils jouent très bien au ballon, analyse Diego Roma. Ils ont un peu le même style que nous. Mais ils ont bien plus d’automatismes car ils jouent ensemble depuis plusieurs années. De notre côté, on a dû intégrer pas mal de nouveaux. Il nous a fallu un peu de temps pour trouver la bonne tactique. Cela explique en partie les hauts et les bas en début de saison. Mais cela va un peu mieux désormais. À domicile, on arrive à faire de bonnes choses. Sur notre terrain compliqué, on est obligé de jouer simple. En une ou deux touches. C’est de cette façon que l’on parviendra à mettre en difficulté la Jespo".

Quoi qu’il arrive au terme des 90 minutes, le derby pourrait déjà être un tournant dans la fin de saison des deux clubs. "L’objectif rester de viser le plus haut possible, ajouter notre interlocuteur ploegsteertois. Si on peut décrocher le tour final, tant mieux. Mais notre mentalité, c’est qu’on joue chaque match pour le gagner. Ce sera encore le cas dimanche. Et si on est tous à niveau, des deux côtés de la pelouse, on pourrait avoir le droit à du beau spectacle. Même s’il faudra aussi voir les conditions climatiques ".

Côté cominois, on aura la tranche dans un coin de la tête mais aussi l’envie de rester le plus proche de la tête. "Mais, même si on n’a pas abandonné la lutte, on sait que Hooglede reste le favori pour le titre. C’est sans conteste la meilleure équipe de la série. Mais on reste vigilant derrière. On peut également aller chercher cette 2e tranche qui nous assurerait une place au tour final. Quoi qu’il en soit, on veut avant tout offrir une belle rencontre aux spectateurs de l’entité. Je m’attends à un match serré où le premier qui marque prendra un avantage indéniable", conclut Laurent Vanhaverbeke.