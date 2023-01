Séries féminines: des Lessinoises impressionnantes en promotion - Hannecart: « Tout est encore possible »

En P1, l’OTT n’a pas pris de set à Farciennes, qui est souvent passé par le centre. Sans que Laurie Goffette n’en fasse un drame. "Les filles ont pris du plaisir sur le terrain. Tout le monde a pu toucher du ballon, spécialement Margaux Dufour qui retrouve petit à petit ses sensations." Enfin, dans la même série, on notera que le VPC a gagné contre Saint-Ghislain (3-0) alors que Basècles a perdu à La Louvière (3-1), tout en rappelant la défaite de Péruwelz contre Charleroi (1-3).

Malgré la défaite, Laurent Hannecart n’était pas mécontent de la prestation de sa N3 à Oudegem. "C’est un résultat logique, signale le coach basèclois. En plus de nos deux blessées à plus long terme, il nous manquait trois ailières retenues par leurs examens. Dans ce contexte, une de mes deux passeuses, Charlotte Lemoine, a dû jouer comme opposite. On perd donc, mais sans jamais avoir été ridicules. Autre point positif, c’est que j’ai pu faire rentrer pour la toute première fois, la jeune Séléna Berton, qui a fait ce que j’attendais d’elle. On a maintenant une trêve de trois semaines pendant laquelle je vais récupérer Nina Lecrit qui pourra être alignée comme opposite et sera un plus au service. On n’est qu’à cinq points de Wevelgem. Donc tout est encore possible. Il n’y a rien de mal fait."