P4B: le FC Brunehaut fait un bon de deux places

Succès étriqué qui permet de s’immiscer dans le Top 5. "On a stoppé Ellezelles qui restait sur une bonne série. C’était important de gagner car ça nous permet de le dépasser. En prenant cette cinquième place, on fait une belle opération d’autant plus que le Risquons-Tout B a également connu la défaite."

Des Anvinois à deux visages

L’autre sommet de la série nous emmenait à Anvaing où l’équipe B de David Van Vanalderweireldt recevait le Risquons-Tout B, un concurrent direct. D’abord prudents en première période, les Anvinois ont su émerger après la pause pour remporter un succès logique par trois buts d’écart. "Le Risquons-Tout a joué avec le vent en première période et aurait pu prendre l’avance en étant bien moins maladroit. Nous aussi, en contres, on aurait pu ouvrir la marque sur deux face-à-face mais l’essentiel était de garder le zéro derrière jusqu’au repos, sans prendre trop de risque. En deuxième mi-temps, on a joué davantage au sol et à force d’insister, on a réussi à prendre l’avance après l’heure de jeu. Ensuite, ça devenait plus facile car ils devaient se découvrir pour tenter d’égaliser. Ce n’était pas évident avec ce vent mais on a réussi l’essentiel: prendre les trois points." Pour conserver ainsi la deuxième place du classement derrière Taintignies qui n’a fait qu’une bouchée de Bléharies B.