P4A : le Risquons-Tout a-t-il fait le plus dur ?

Le Risquons-Tout augmente son avance en tête. "On a appris le nul étonnant entre Molenbaix B et Rumes. On ne s’attendait pas à ce résultat d’autant plus que Molenbaix menait encore 5-3 à quelques minutes de la fin. On a donc réalisé une belle opération car notre avance est désormais de sept points sur notre plus proche rival."

Cette avance significative au général, le Risquons-Tout la doit en grande partie au gaspillage de points fréquent des joueurs de Grégoire Huvenne, le T2 de Molenbaix B. Face à Rumes, son équipe a toujours mené, souvent par deux buts d’avance. Mais à chaque fois, ils se sont montrés fébriles. Ce constat est implacable. Lorsqu’on encaisse cinq buts à domicile, et quel que soit l’adversaire, on ne peut revendiquer grand-chose. "La première période s’est plutôt bien déroulée puisqu’on a pris une avance logique de deux buts. Malheureusement, à la reprise, on se prend un but qui relance le match. Malgré tout, on a su réagir en reprenant nos deux buts d’avance. À 5-3, alors qu’il restait peu de temps à jouer, Rumes a recollé au score alors qu’on avait la maîtrise du jeu. On aurait peut-être pu gagner sur le fil avec un envoi sur le montant, mais Rumes n’a pas volé son point car il n’a jamais rien lâché. De toute manière, on ne sait gagner un match quand on encaisse cinq buts. Un tournant dans ce championnat ! Ce gaspillage permet au Risquons-Tout de prendre le large ."

Vers des jours meilleurs ?

C’était un mauvais week-end pour le club leuzois qui a dû se résoudre à déclarer forfait général avec son équipe B en 4B. Ça ne va pas beaucoup mieux pour l’équipe fanion qui vient de subir une nouvelle défaite face à Estaimbourg B. Certes, l’adversaire du jour était de taille mais ce qui inquiète le coach Jonathan Delvaux est le manque d’effectif. "Pour le moment, c’est compliqué et heureusement, j’ai su récupérer des joueurs du noyau B. On met des rustines comme on peut en attendant vivement le retour de nos blessés. Puis, on continuera avec ceux qui sont motivés à se battre pour le club."