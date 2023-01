P3B: un très bel exploit signé Pommerœul-Ville

Après un début de saison délicat, Pommerœul-Ville commence 2023 de bien belle façon à la plus grande joie de son coach: "On sait qu’on a manqué de constance ces derniers mois mais on aborde la deuxième partie de la saison avec bien plus de confiance. Pas question pour autant de s’emballer pour la suite de la compétition. On rencontre Meslin dans une rencontre capitale dans la course à la deuxième tranche. Suivront ensuite des duels contre les Francs Borains B et Tertre-Hautrage B, autant d’équipes qui ont encore des ambitions pour la suite de la saison. Si on veut regarder encore vers le haut, j’espère pouvoir récupérer petit à petit un noyau un peu plus complet dans les prochaines semaines car entre les blessés et les étudiants en blocus, je n’ai pas toujours l’embarras du choix. Or, nous avons encore besoin de toutes nos forces vives."