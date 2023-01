P2A : petit à petit, les Enghiennois font leur… gros nid !

Dix-sept points sur vingt et un pour les Titjes qui ont trouvé la bonne carburation après un début de saison difficile s’expliquant par une fin de saison harassante tant physiquement que mentalement avec une montée loupée d’un fifrelin. C’est du passé car les troupes de Bernard Lénelle sans avoir l’air d’y toucher se rapprochent du top cinq et la victoire en derby prouve qu’il faudra bien compter avec elles. Et l’analyse du capitaine Paul-Édouard Baudoux ne fait que le prouver: " On a perdu deux points contre Hensies à domicile même si on a été mené 0-2 la semaine passée. C’est pour cette raison qu’on voulait absolument gagner le derby sinon notre saison aurait quasiment été terminée. Face à une belle équipe de Deux-Acren, on a eu la chance d’ouvrir la marque avant de faire parler notre expérience. Ça n’a certainement pas été un des matchs les plus agréables à regarder. On peut aussi relever le bon match de Delvingt qui sort des ballons chauds et la prestation de Cyril (Dewulf) qui vient de P4. " Le programme costaud qui s’annonce permettra de jauger les capacités enghiennoises: Néchin, Isières et Estaimbourg se pressent au portillon…