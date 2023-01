P1: Assunta Trovato, garde-fou des Stambrugeoises

Cependant, Stambruges connaît des difficultés à s’imposer cette saison. Selon la fidèle ailière de l’effectif, l’équipe a pâti d’une infirmerie pleine, mais pas seulement. "Le début de saison a été catastrophique car notre niveau a été en deçà de ce que nous sommes capables de montrer. Les blessures ne nous ont pas aidés mais notre jeu a été décevant à tous les niveaux. J’espère que 2023 nous permettra de corriger ce mauvais démarrage grâce à plus de maturité et de chance."

« Il y a du mieux »

La victoire du week-end dernier face à Soignies est un résultat encourageant pour les Campenaires dans la lutte pour sauver leur peau au sein de l’élite provinciale. "Il y avait du mieux malgré des lacunes en défense, on s’est trouvées collectivement, analyse Assunta. Personnellement, j’étais en confiance et j’ai saisi beaucoup d’opportunités." Avec huit points au compteur, celle qui occupe le poste 3 de l’effectif campenaire a tenu son rôle de guide pour les jeunes U19 qui dépannent l’équipe première cette saison. Elle revient pourtant de loin après avoir enchaîné deux grossesses entre lesquelles le Covid est venu jouer les trouble-fête également. "Ça a été dur pour revenir mais je retrouve mon meilleur niveau maintenant. J’ai le plaisir d’avoir un temps de jeu important. J’aurais sûrement dû m’arracher beaucoup plus pour récupérer ma place si les cadres de l’équipe n’avaient pas subi tant de blessures. Je pense avoir pu prouver au coach ce que je valais."

Le maintien reste-t-il accessible malgré le chemin de croix entamé par le groupe stambrugeois lors du premier tour ? La jeune maman n’en doute pas une seconde. "C’est certain, notre saison n’est pas finie. Hors de question de s’avouer vaincues si vite. Le mental était atteint avant la trêve avec l’enchaînement de défaites mais on a discuté entre nous et on a repris du poil de la bête. L’objectif est maintenant de montrer nos capacités." Ses shoots resteront un apport précieux pour alimenter le marquoir du Gymnase, trop peu actif à ce jour.

La famille d’Assunta a déjà amené plusieurs pierres à l’édifice du club belœillois. L’ancienne secrétaire du club Anne-Marie Sferrazza n’est autre que sa mère, désormais responsable seniors au Gymnase. Assunta est également la sœur cadette de Rafael, qui occupait encore le poste de coach de la P1 féminine l’année passée. Autant dire que la Bernissartoise se sent chez elle à Stambruges. "C’est ici que j’ai commencé le basket dès mon plus jeune âge. Je ne partirai que si des gros problèmes apparaissaient et que d’autres opportunités s’offraient à moi. Mais j’espère que ce ne sera pas le cas et que je pourrai continuer quelques années avec mes amies à Stambruges. On croise les doigts pour rester en P1 mais si l’inverse venait à se produire, l’objectif du club doit être de viser la remontée immédiate pour garder tout le monde motivé. Je pense aussi que quelques arrivées pourraient faire du bien à l’avenir." Et pourquoi pas, une prochaine génération de Trovato à la JS dans quelques années ?