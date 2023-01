Mana Delneufcourt, du Fudoshin Karate Tournai, réussit son passage en U12

Cela a commencé dès le 8 janvier dernier avec la Coupe du Nord-Pas de-Calais avec Mana Delneufcourt. En kata pupille élite, la gamine est devenue championne interdépartementale pour la deuxième fois de suite chez les pupilles. Une performance qui lui permet de se qualifier pour la Coupe de France.

Déjà une médaille d’or en U12

Quelques jours plus tard, la cadette de la famille Delneufcourt était à nouveau en action. C’était au Luxembourg cette fois, dans le cadre de la Coupe internationale Michaël Milon à Bettembourg. Un rassemblement où l’on retrouvait 73 clubs pour 575 compétiteurs, originaires de onze pays

Ayant fêté ses dix ans quelques jours plus tôt, Mana devait s’habituer à une nouvelle catégorie: les préminimes (U12). Mais cela ne semble pas avoir perturbé la jeune fille. Face à de très bonnes adversaires, elle a réalisé un parcours presque parfait en kata. Elle a enchaîné un 5-0, 4-1,4-1 avant de réaliser une nouvelle prestation parfaite en finale (5-0). "C’est une victoire inespérée, reconnaît Sun Woo Delneufcourt, son papa et entraîneur. Mais cela reflète son énorme travail réalisé à l’entraînement. C’est une incroyable médaille internationale pour débuter cette année 2023 !"

La belle progression de Julia

En U14 kumite (combat), le club tournaisien présentait Julia Vilcot. "Elle commence à s’investir de plus en plus dans son sport et les progrès sont bien présents". On en veut pour preuve la belle cinquième place décrochée.

Séphora s’adapte bien

Enfin, la cité des Cinq Clochers était aussi représentée grâce à Séphora Delneufcourt. L’adolescente trouve peu à peu ses marques dans sa catégorie U16. Au Luxembourg, elle a livré plusieurs beaux combats. Ce qui lui permet de décrocher une "encourageante médaille de bronze. Cela montre la persévérance de Séphora. Malgré les doutes qui l’habitent, elle doit continuer à y croire. Car elle possède des qualités indéniables pour continuer à progresser au plus haut niveau ", conclut Sun Woo Delneufcourt.

Voilà en tout cas une première compétition qui promet une année remplie de médailles et de titres pour le Fudoshin.