La N2 du Skill n’a pas tenu la distance - Luc Pourbaix: « C’est juste décevant »

« Stabilité en réception »

En promotion, l’OTT a renoué avec la victoire en s’imposant facilement à domicile (3-0): "Nivelles n’était pas au complet et a mal servi… La stabilité de la réception a ainsi permis à notre passeur d’être à l’aise et dès lors aux attaquants de retrouver leur meilleur niveau", peut se féliciter Yvan Cuvelier.

Dans cette même série où le PVTM était bye, le VPC, battu trois à zéro à Guibertin, n’a pas démérité. "Même si on n’a pas pris de set, on a gardé un bel esprit durant toute la rencontre. Tout ça sans Dimitri Neufkens, blessé au genou, souligne Sébastien Baudry. On a certes été pris de vitesse au début, mais on a mieux terminé. À tel point que lors du troisième set, j’ai fait tourner mon banc pour motiver tout le monde avant de jouer des adversaires plus abordables."

Une histoire de tie-break

En P1, Don Bosco, qui recevait Marchienne-Au-Pont, la lanterne rouge, l’a finalement emporté de toute justesse au tie-break après avoir pourtant dominé son adversaire pendant les deux premiers sets. Un marathon où l’expérience a fini par payer. Même scénario, mais avec une fin moins heureuse par contre au Skill Tournai puisque les garçons d’Arthur Lefebvre ont perdu leur tie-break par le plus petit écart (16-18). "On n’était que huit, déplore ce dernier. On joue bien pendant deux sets. Ensuite, on craque en réception et aussi physiquement."

Toujours dans la même série de l’élite provinciale, on vous signale, pour finir, la victoire des Mouscronnois contre la formation de Fleurus (3-1) et le nouveau revers d’Enghien qui est donc revenu bredouille de Saint-Luc Mons (3-0).

Luc Pourbaix avait du mal à accepter la défaite de sa N2 face à Roulers. "C e n’est pas tellement le résultat qui m’ennuie, mais plutôt la manière dont on a joué qui pose problème, soulignait le coach du Skill. Et pourtant on ne pouvait pas rêver mieux comme début de rencontre. C’est de loin le meilleur set de la saison. Avec les gars qui appliquaient toutes les consignes, servaient bien et prenaient les bonnes options au bloc. Et puis pour des raisons que je ne m’explique pas, on perd en grande partie notre lucidité dans la manche suivante où on s’effondre en réception. C’est d’autant plus râlant qu’au bloc, on avait fait sortir leur opposite de son match. Il ne fallait donc plus que bien s’organiser devant leurs attaquants de quatre. Or on n’a pas réussi une seule fois à les arrêter alors qu’on savait qu’ils allaient à chaque fois attaquer ligne. Par la suite, on manque aussi de réflexion à l’attaque où on veut passer en force. C’est juste décevant après ce premier set parfait."