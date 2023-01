Semaine particulière car on jouera quasiment tous les jours

Ce mercredi, on prestera aussi en P3A avec deux matches qui ont été replacés. À 20 h, il y aura un Béclers-Luingne B très intéressant pour une place au sein du Top 5 et donc au tour final. En cas de succès, les Cleugnottes reviendraient à une longueur de la cinquième place détenue par les Béclersiens. Ere B recevra Rongy à 20 h 30 et là, on parle plus de se rassurer un peu plus en vue du maintien.

Enfin, vendredi à 19 h 30, Bléharies B ira Havinnes B en P4B. Deux équipes qui rejoueront 48 h plus tard.