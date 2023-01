P3B: les Borains dictent leur loi aux nôtres

Les Sang et Or de Ludovic Guyot ont également frappé un grand coup face à Blaregnies. Contre un adversaire du Top 5, les Estaimpuisiens ont signé un quatrième succès consécutif et s’éloignent encore un peu plus de la zone rouge. "Défensivement, mes gars ont sorti un tout bon match, savourait le coach du BCJS. Nos progrès sont incontestables, et les jeunes commencent à faire leur trou. Que du positif à retenir." Nettement moins de satisfactions chez nos autres représentants de Wallonie picarde. Tout en inscrivant 70 points, le Blue Gold en a concédé 100 à Mons… Difficile de gagner un match en encaissant autant ! Les Templeuvois ont mieux défendu lors d’un match crucial face à Cuesmes, mais ont cruellement manqué de réussite. "Les juniors venus nous soutenir ont apporté de la fougue et de l’envie, mais dans l’ensemble, on est trop imprécis dans nos tentatives. On mange notre pain noir, attendant des jours meilleurs avec le retour des blessés", déclarait Jérôme Geers, un brin fataliste.

À Herseaux, la Fraternité avait pourtant livré une première mi-temps d’excellente facture autour de Libbrecht (18+6), mais s’est écroulée par la suite face au deuxième de la classe. "C’est la seconde fois consécutive que ça nous arrive et je ne me l’explique toujours pas, râlait Benjamin Ramon. J’espère une réaction dès la semaine prochaine, en espérant voir mon équipe jouer 40 minutes." L’ASTEK s’est incliné sur le fil face à une équipe de Frameries qui équilibre son bilan avec sept victoires pour autant de défaites. ASTEK et Frat reculent ainsi à la cinquième place, ex aequo.