P3A : Luingne B jouera ce mercredi soir en pensant à la tranche

Le début d’année semble réussi pour l’équipe B de Luingne qui a repris par deux belles victoires. Le coach David Leclercq est d’ailleurs satisfait en évoquant ce six sur six: "Ce sont deux victoires précieuses mais forgées dans des conditions assez différentes. Le 1-4 au FC Tournai n’était pas vraiment forcé et nous aurions certainement pu marquer quelques buts de plus avec un minimum de réussite. Par contre, face à Escanaffles, il a fallu batailler ferme. Après une première période équilibrée au cours de laquelle les deux équipes ont gaspillé quelques occasions, nos hôtes ont marqué sur un contre alors qu’on monopolisait le cuir. Physiquement, mon équipe prenait clairement l’ascendant et j’étais persuadé que si nous égalisions, nous finirions par l’emporter. C’est exactement ce qui s’est produit car Escanaffles était au bout du rouleau. Je tiens pourtant à féliciter cette équipe qui vaut beaucoup mieux que son classement actuel et qui n’aura aucun mal à assurer son maintien si elle continue à évoluer de la sorte."