P2B : les gros bras sont toujours dans le coup

La Royale Fraternité voulait se reprendre après la défaite à Stambruges. Mission remplie pour les Herseautois qui ont bien abordé le derby à Dottignies. "Durant six grosses minutes, l’individuelle locale nous a bien réussi. On a creusé un premier écart avant d’être mis en difficulté par le passage en zone. Après la pause, on a retrouvé notre adresse aux tirs et fait parler le collectif, commente Benjamin Verhelle qui, au cours des trois derniers entraînements, s’est attaché à bosser l’esprit de groupe. Ce sera la clé de notre réussite au second tour mais on ne s’emballe pas. Nos ambitions sont revues à la baisse et on abordera le choc contre Enghien sans pression, surtout en l’absence de Simon Legrand."

Du côté dottignien, Damien Schiavone regrettait la mauvaise entame de match et félicitait l’adversaire pour sa victoire: "Même si on a recollé au score avant la pause, le groupe a manqué de caractère… Certains sont passés à travers pour rivaliser avec une équipe qui pouvait compter sur ses individualités."

Stambruges survole…

En grande forme, Stambruges a livré une belle promenade de santé contre Flénu pour décrocher son onzième succès. Olivier Detrain saluait la grosse prestation collective et un Cochuyt des grands soirs (22 points): "Ce début d’année est idéal mais on pense déjà au déplacement à Quaregnon qui nous avait battus à l’aller. Il faut prendre chaque rencontre avec le plus grand des sérieux et éviter de verser dans l’euphorie."

Toujours troisièmes, les Templeuvois ont pour sa part géré un avantage forgé en début de partie pour s’imposer logiquement contre Maffle B. Benjamin Vanhoutte saluait la très belle opposition: "On a manqué d’intelligence mais on a fait la course en tête… On a assuré l’essentiel collectivement."

L’Essor saluait le retour de Julien Malice qui, après un an sans sport suite à une opération, a apporté son physique et son expérience à un groupe qu’il a rejoint voici deux mois.

Dans les rangs athois, David Lechêne, voisin du hall templeuvois, retenait du positif: "Encore une fois, notre entame de match nous tue. Malgré les 15 points de retard à la pause, le passage en zone a mis Templeuve dans le dur. Les locaux n’ont mis que 15 points en deuxième période mais on a trop galvaudé. Vu le faible écart final, on peut regretter le triste 14 sur 30 aux lancers mais c’est une belle préparation pour Boussu."

Ellignies défait et frustré

Battu de huit points par Blaregnies qui pointe toujours dans le Top 5, le Soleil Levant pouvait être déçu. "Tant le résultat que la manière me laissent sur ma faim, commentait Benoit Devleeschauwer, exclu après 13 minutes. Godart s’est également fait sortir prématurément, ce qui était trop pour une équipe privée de trois joueurs… Bravo malgré tout à mon groupe qui a livré un bon match."

On retient enfin la défaite de Leuze contre Boussu B, concurrent direct pour le maintien. Cyrille Finet se montrait réaliste: "On a connu des bons moments mais pas assez pour inquiéter Boussu qui a profité d’une défense laxiste pour prendre 15 points d’avance et forger la victoire. Offensivement, ça ne tourne plus trop non plus. L’opération maintien se complique un peu plus. Il faudra désormais réaliser quelques exploits."