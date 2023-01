P2A : oh les beaux giants killers que voilà !

Qui s’y attendait ?

Le Pays Blanc B a aussi repris en fanfare en 2023 avec deux succès dont celui inattendu à Obigies. "Personne n’aurait osé y croire. On récupère des forces vives. Jeff Rjillo est important par sa présence et sur les phases arrêtées. On a fait preuve d’une belle cohésion d’équipe. Tout le monde s’est battu pour l’autre, c’est ce qui nous manquait auparavant. Ça a bien tourné pour nous parce que le match aurait pu se terminer sur un nul ; Carbonnelle a sorti quelques ballons chauds. Obigies voulait inscrire un second but, s’est découvert et on en a profité. On a appris de nos erreurs car avant, c’est nous qui faisions ça ! Un bon bol d’air avant de continuer à jouer les cadors. Ce n’est pas plus mal…", se réjouit Romain Delaby.

Pendant qu’Estaimbourg atomisait Wiers pour s’isoler en tête de la tranche, Anvaing se faisait accrocher à Ere et Templeuve concédait le nul face à Kain: "Psychologiquement, ce point fait beaucoup de bien, sourit Fabrice Leleu. On n’a plus le même total que les autres. Avec son 1 sur 18, Templeuve devait se reprendre et comptait sur notre venue. Après le 1-0, on a réussi à réagir et égaliser. On a été dominé en seconde période mais on a fait le gros dos en étant dangereux en contre. On ne se fait plus bousculer. Je savoure ce premier point à l’extérieur !"

25 points et huitième place pour Hensies après son succès contre Biévène qui marque le pas tout comme la REAL B son prochain adversaire. Ça promet ! Le total des ouailles de Michel Derouck est correct mais avec la mention: "Auraient pu mieux faire !" "À Enghien, on mène 0-2 et on concède l’égalisation à la dernière minute. Ce week-end, on marque trois fois avant de prendre deux buts en quelques minutes et vivre une fin de partie pénible. Quand on encaisse, on panique plutôt que de rester calmes. Dingue en se disant que le marquoir aurait pu indiquer 7 ou 8-0. À Kain, on a aussi encaissé en toute fin de partie. Contre Obigies, on mène, on a l’occasion de faire 0-2... À chaque match, on a dix minutes de flou. C’est dû sans doute au manque d’expérience. On joue avec quelques éléments de P3 en progrès mais il faut leur laisser le temps."