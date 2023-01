P1 : Gwen Rustin dans tous les esprits antoiniens

« Le seul ennui: la blessure d’Andry »

Plus nettes ont été les victoires enregistrées par le Pays Blanc et Péruwelz. À la Verte Chasse, la réaction attendue a été néfaste pour les Ransartois. "J’avais demandé aux gars de retrouver de l’engagement, de la combativité et de la solidarité. Nous avons rapidement montré beaucoup d’envie tout en trouvant vite l’ouverture. De plus, des garçons n’ayant pas eu beaucoup de temps de jeu au premier tour ont profité de l’occasion pour montrer leurs qualités. Le seul ennui du jour est la blessure au genou d’Andry obligé de sortir rapidement de la pelouse face à Ransart", regrettait Jonathan Krys.

À la rue du Stade antoinien, la partie a été spectaculaire. Avec un Lecocq plus adroit en zone de finition, le score aurait atteint des allures bien plus étonnantes. Par contre, en face, Vancauwemberge n’a pas loupé l’occasion de se mettre en évidence. "C’est avant tout une très bonne prestation collective. Le changement de système a porté ses fruits. Mais il est bien dommage de devoir se séparer d’un coach pour en arriver là. Notre manque d’envie a été dommageable pour Gwen ! C’est pourquoi Jacques Depreter a demandé d’y remédier face à Soignies. Cela a porté ses fruits, tant dans le jeu que dans la réalisation. Marquer quatre buts, cela ne m’arrive pas toutes les semaines mais c’est la conclusion d’un vrai travail collectif."

« L’essentiel est d’avoir pris les trois points »

Molenbaix s’est contenté du minimum syndical sur la pelouse de Courcelles. Le coach-adjoint Charly Vanherpe aurait bien voulu qu’il en soit autrement. "Nous avons eu l’art de nous rendre la tâche plus compliquée qu’il ne fallait. Et cela pour ne pas avoir tué le suspense alors que les occasions de but le permettaient. Mais l’essentiel est bien d’avoir pris les trois points, synonymes de bonne opération après la défaite de Flénu", calcule le membre du staff du RFC.

Il faut se faire une raison ! Personne ne peut arrêter Belœil sur la route d’un titre déjà annoncé. Si le score est serré après le duel à Flénu, Chemcedine El Araïchi tient à remettre l’église au milieu du village. "La marque finale ne reflète pas la différence entre les deux équipes. Si elles ont joué à leur meilleur niveau, proposant un agréable match de football, il existe encore une grande différence entre Flénu et Belœil. Nous avons loupé beaucoup d’occasions, surtout en seconde période, notamment un penalty. Voilà un six sur six en deux déplacements, c’est parfait !", explique l’entraîneur du très solide leader belœillois.