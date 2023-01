Une Squadra Mouscron trop déforcée pour espérer mieux

Cela peut paraître peu mais face à une telle opposition, c’est déjà ça de gagné. Devant ses nombreux supporters, le Sporting a alors enclenché la vitesse supérieure pour s’envoler jusqu’à 7-0. La fin de première période a permis à Ferreira et Simoens d’atténuer la sévérité du score avant de rentrer aux vestiaires. "Ils ne sont pas en tête pour rien. C’est une véritable machine à marquer avec quelques joueurs d’un niveau incroyable, il faut le reconnaître."

Le marquoir est resté longtemps figé à 7-2 avant le round final qui a permis aux locaux d’aggraver la marque une dernière fois. "En seconde période, j’en ai profité pour donner du temps de jeu à mes jeunes comme Jules Vanassche et Lorenzo Intile, qui a joué ses premières minutes en D1." Ce prochain vendredi, la Squadra se rendra Hamme pour un déplacement très important dans la course aux play-off. "Ce sera un match à six points. Si on veut jouer les play-off, on devra aller chercher les trois points là-bas", conclut le coach hurlu.