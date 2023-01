Pour ce match de reprise, les joueurs locaux affrontent une formation de Meulebeke invaincue depuis dix rencontres. Quelques errements sur les flancs permettent aux visiteurs de se montrer entreprenants pendant le premier acte, même si l’essentiel de la bataille se déroule en milieu de terrain. Après la pause, ce sont les hommes de Grégory Vandenbulcke qui prennent la rencontre à leur compte. Par deux fois, Garrevoet a une balle de but au bout du pied, mais l’attaquant ne parvient pas à conclure, malheureusement. Et les nombreux corners glanés des deux côtés ne changeront pas le score de la rencontre qui se finit donc sur un nul blanc. "C’est un bon point, conclut le T1 local. Chaque équipe a eu sa mi-temps, le résultat est donc logique."

Westrozebeke – Dottignies 3-1

Après leur brillante prestation de dimanche passé, les Dottigniens ont montré un visage moins fringant, hier. Sur un terrain rendu lourd par les précipitations, les visiteurs monopolisent le cuir, sans pour autant se montrer dangereux. À vingt minutes du terme, les locaux ouvrent le score sur un coup-franc. Quelques minutes plus tard, Cottenceau remet les équipes à égalité. Alors qu’ils semblent se contenter du match nul, les Dottignies se font surprendre par deux contre-attaques locales rondement menées. "Au vu des résultats, on peut être déçus de ne rien engranger ce week-end, soufflait le coach Pascal De Vreese. Mais nous ne méritions pas mieux. L’équipe manquait de dash. Je pense que pas mal de joueurs étaient fatigués du match de Coupe."

Jespo Comines – Gits 5-2

En P3, la Jespo a parfaitement maitrisé son sujet ! Et pourtant, le score affiche 0-1 après moins de deux minutes. Cueillis à froid, les locaux égalisent sur corner à la 10e. Un quart d’heure plus tard, Moons double la mise, avant d’offrir le 3-1 à D’Angelo, juste avant la pause. De retour des vestiaires, Thiery met définitivement les siens à l’abri en faisant 4-1. Dans les cordes, les visiteurs boivent le calice jusqu’à la lie lorsque D’Angelo y va de son doublé à l’heure de jeu. Gits réduira l’écart dans les derniers instants. "Une grosse prestation d’ensemble, se réjouissait Matthieu Dejonckeere au terme de la partie. Nous gagnons avec la manière et les autres résultats nous sont aussi favorables. C’est un week-end parfait !"

Keiem – Ploegsteert: remis

Dans la même série que Comines, le duel que Ploegsteert devait mener à Keiem n’a pu avoir lieu au regard de l’état de la pelouse. À recaser !

Poelkapelle – Houthem 5-0

Face aux deuxièmes de la série, Houthem encaisse un premier goal au quart d’heure de jeu. Les hommes de Thomas Magry font alors jeu égal avec leurs hôtes, même si les occasions sont plus franches pour ces derniers. Les choses vont s’emballer à l’heure de jeu lorsque l’arbitre valide le 2-0 alors que les visiteurs crient au hors-jeu. Les joueurs de Houthem vont alors perdre le fil de la rencontre puisque, entre les trois derniers buts de l’après-midi, Deriu, Goncalves et Jouan seront tous les trois exclus ! "Le score est sévère au vu de la physionomie de la rencontre, analyse l’entraîneur du FC Thomas Magry. Nous n’avons pas été du tout ridicules, mais jouer en infériorité ne nous a évidemment pas aidés."