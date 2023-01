Record remis pour Thaddée Adam, victime d'une chute au départ à Valence

Alors qu’il était en stage au Kenya, Thaddée Adam nous avait précisé que son premier gros objectif était de descendre sous les 29 minutes lors des 10 km de Valence. Malheureusement, l’exploit n’aura pas été possible pour le Tournaisien à cause d’une chute dès le départ. " Mauvaise idée de faire un départ d’une telle course sur une route d’à peine 5 mètres de large. Je n’ai pu éviter une énorme chute. Je me retrouve au sol et piétiné par d’autres concurrents. Je souffrais de quelques brûlures et quelques contractures suite aux coups reçus ". Malgré tout, notre régional reprendra la course. Il terminera même le premier kilomètre en 2,55 de moyenne. Malheureusement, il ne retrouvera pas un groupe au rythme suffisant pour battre son record personnel.