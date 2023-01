Quand le Pays Vert fait du Pays Vert

Un adversaire en relative confiance après avoir battu le leader: le Pays Vert se plaît à rappeler à l’ordre les équipes qui se présentent face à lui avec un semblant de certitudes en tête ! Une récente déception: le revers 2-1 à Onhaye, le deuxième, était toujours coincé en travers de la gorge ! Des conditions de jeu très difficiles: le vent, le froid et la pluie rendaient la rencontre dantesque et ça, les Athois de David Bourlard adorent !

« Moments d’absence »

Les joueurs de Couvin étaient unanimes à la sortie du terrain au terme des 90 minutes d’un rude combat qu’ils ont en outre dû mener à dix lors des deux tiers de la rencontre suite à l’exclusion de leur défenseur central Julien Murrone: "C’est une équipe vachement compliquée à affronter ! Ils sont très rares, les adversaires à mettre autant d’impact au niveau des duels." Compliment que n’a accueilli qu’à moitié le coach athois: "On a fait du Pays Vert ! Parfois bon et parfois moins bon. On a connu de vrais moments d’absence au cours de ce match, précisait ainsi David Bourlard. C’est le gros point négatif de notre victoire: on manque de régularité dans ce qu’on produit et entreprend sur le terrain ! On peut connaître de très bonnes périodes, comme on peut se montrer absent pendant, parfois, dix grosses minutes. Ce qui n’a pas porté à conséquence face à ce Couvin-ci – qui va toutefois très vite progresser vu ses grosses qualités – mais qui nous sera préjudiciable face à des adversaires bien mieux classés, comme Aische, Schaerbeek, Saint-Symphorien et Tournai." C’est là, le programme à venir du Pays Vert même si, avant, il y aura, ce prochain dimanche, le déplacement à Uccle, treizième de la classe qui n’a pas laissé un agréable souvenir lors de son passage au stade des Géants, l’emportant 0-1.

C’était le dernier match joué par les Athois avant l’arrivée à la tête de l’équipe de David Bourlard qui, depuis, reste sur un bilan plus que positif: 24 sur 42 ! Mais on sait qu’il ne veut pas s’en satisfaire. "C’est ma septième victoire en quatorze matches ? C’est bien mais on aurait pu faire beaucoup mieux", disait-il encore dimanche.

« Je ménage la monture »

Et si ses Athois n’ont pas fait mieux, concédant trois nuls et quatre défaites, c’est que, très souvent, il manque d’efficacité ! Contre Couvin, cela a encore été frappant ! "Autant le poteau de Jason Vandeville et la barre de Quentin Hospied, ce n’est pas de chance, autant on a trop galvaudé sur d’autres occasions. Brian Mangunza doit en mettre deux, Séraphin Mundine aussi. Dès sa montée, Amadou Djité s’est également créé une belle possibilité… C’est dingue, ce que l’on peut rater ! En terminant mieux nos actions, je n’ose imaginer où l’on serait…"

Plus haut assurément ! Mais il faut aussi parfois voir le bon côté des choses… "Il y a deux ou trois ans, après une telle victoire, j’aurais d’abord félicité les gars avant sûrement pousser ma petite gueulante parce qu’il y a des choses qui ne m’ont pas plu du tout… Néanmoins, avec l’expérience, j’ai appris à ménager la monture. Tout n’a pas été parfait mais on a retrouvé des aspects de notre jeu que l’on travaille beaucoup à l’entraînement. Et puis, il y a le fait qu’on réussisse à nouveau une clean-sheet. C’est très important pour moi, pour tout le groupe et pour la suite de la saison. On était à plus un, ce qui ne me plaisait pas ; on est repassé à plus trois, c’est déjà mieux mais on doit encore pouvoir améliorer cette statistique, ce qui signifiera qu’on aura remporté pas mal de nos matches."