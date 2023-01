Match plein de la part des joueurs locaux qui ont enfin réussi à battre cet adversaire qui ne leur a jamais porté chance. Péronnes les avait entre autres éliminés du tour final en mai de la saison passée. Le premier but de Flobecq est tombé à la demi-heure de jeu sur un penalty transformé à merveille par Maquet. Sur un terrain de plus en plus lourd en raison des conditions météorologiques, Flobecq va réussir à doubler son avance par le même buteur à dix minutes de la fin. Une victoire très importante dans la course au tour final avec un entraîneur heureux d’avoir retrouvé de l’envie de la part de ses joueurs.

Trivières B – Isières B 0-5

Composé d’une équipe expérimentale à cause l’absence de 8 titulaires, Isières sort vainqueur d’une première période équilibrée, contre le vent. Une mauvaise relance est mise à profit par Laloy à la demi-heure pour l’ouverture du score. Après la pause, Isières domine les débats grâce à un solide bloc dans le milieu qui ne donne aucune possibilité. Laloy triple le compteur et Hennebert s’offre un doublé.

Enghien B – Le Rœulx B 10-2

Malgré un festival d’occasions ratées, on a vu des belles individualités et des belles phases collectives en première période du côté d’Enghien avec des buts de Coudoux, Termolle, Albanese, Vallois et Borremans. Le Rœulx s’est montré décisif sur un penalty et une phase arrêtée. Enghien alimente le marquoir dès la reprise avec des conclusions de Termolle, Vander Gucht et Coudoux, avant de gérer la suite et de sceller les chiffres avec De Ruyver et Ophals, rentrés en cours de jeu. Les visités retrouvent un bon rythme et devront éviter de tomber dans le match piège à Naast la semaine prochaine.

Soignies B – Wodecq 11-0

Malgré un courage inébranlable, Wodecq enchaîne une nouvelle lourde défaite et n’arrive toujours pas à proposer quelque chose pour tenter de rivaliser avec l’équipe adverse.