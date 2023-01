Contre le vent, les locaux s’organisent défensivement pour ne laisser aucun espace à leurs adversaires. Risquons-Tout se montre fort maladroit en zone de finition tandis qu’Anvaing se crée deux belles opportunités par Semet et par Coenen. Peu après l’heure de jeu, Clerfayt met à profit le service de Coenen pour l’ouverture du score. Il récidive quelques minutes plus tard sur un bel assist signé Hanon. À un quart d’heure du terme, Wangermee parvient à plier définitivement le match.

FC Brunehaut – Ellezelles B 1-0

En jouant avec la montée et contre le vent en première période, les locaux se montrent prudents dans leurs intentions. Malgré tout, ils se créent les plus belles possibilités par l’intermédiaire de Mascret et de Lecœuvre. À la demi-heure, ils parviennent même à ouvrir la marque par M. Duval. Après le repos, Brunehaut gâche plusieurs possibilités de faire le break et se fait peur jusqu’au terme de la rencontre. Belle victoire qui met fin à la belle série d’invincibilité d’Ellezelles B.

Wodecq B – Thumaide B 3-2

Première période à sens unique pour Wodecq qui s’est créé les occasions les plus franches. À la 10e, Decroie décale un coup franc sur la gauche et trouve pour la conclusion Zuède qui place à ras du premier poteau. À la 30e, Sanchez-Diez s’infiltre dans le rectangle et provoque un penalty transformé par Decroie. Thumaide remonte avec de très belles intentions et revient à égalité sur un coup franc conclu à la 60e par Cossement qui récidive à la 70e en mettant à profit l’erreur du gardien. Thumaide s’essouffle dans le dernier quart d’heure, donnant la possibilité à Wodecq de prendre les trois points sur un autobut. Le nul aurait été mérité.

Havinnes B – Leuze-Lign. B 5-0 (fft)

Le match a été annulé en raison du forfait général de l’équipe B de Leuze-Lignette qu’on ne verra donc plus.

Taintignies – Bléharies B 6-0

L’occasion manquée dès les premières secondes permet à Taintignies de lancer un ton offensif. Il faut pourtant attendre la 27e pour voir les locaux enfin concrétiser une occasion franche sur une frappe repoussée par le gardien et reprise par Dewulf. Taintignies rentre aux vestiaires sur un score de 4-0 amené sur une action collective conclue par Lecroart, un autobut et un centre en retrait repris par Pluquet. Le score de forfait est atteint dès la reprise via Comblée. Les locaux galvaudent un festival d’opportunités et fixent le score à la 90e sur un corner repris de la tête par Mahieu.

Rongy B – Houtaing 1-8

Déforcé, Rongy n’a pas eu voix au chapitre en première mi-temps face à une équipe de Houtaing au-dessus du lot qui rentre aux vestiaires avec le score de 0-4 sur un penalty converti par Lefort et des conclusions de Kem, Cincinnato et Lecocq. Après la pause, Rongy équilibre les débats pendant le premier quart d’heure, ce qui donne la possibilité notamment à Maton de faire 1-4 sur une action individuelle qui finit en lucarne. Les locaux craquent alors physiquement. Houtaing en profite pour reprendre les commandes et creuser l’écart par Lefort, De Bock, Van Cauberg et Barbieux.

Wiers B – Béclers B 3-0

Après un round d’observation de 10 minutes, Wiers prend la direction des opérations et ouvre la marque au premier quart d’heure sur un coup franc direct des 30 m de Menuge. À la 23e, une frappe détournée par le gardien et reprise par Labella permet aux locaux de mener 2-0. Labella provoque un penalty aux alentours de la 30e, qui est transformé par Huon. Wiers profite de son avantage pour faire tourner son effectif à la pause. Les visités dominent en seconde période mais ne se créent pas d’occasions.