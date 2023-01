Après quelques minutes de jeu, Ogé rate la transformation d’un penalty. Molenbaix réagit bien en inscrivant deux buts avant la demi-heure par Rohart et Martinage. Au retour des vestiaires, Henry sonne le réveil rumois. Dans ce match qui devient alors complètement débridé, on note que Martinage, Klopochi, Bausier, Coulmont et Deronne vont porter le score à 5-3. Tout s’emballe ! Alors qu’il ne reste que cinq minutes à jouer, Rumes va réussir à rétablir la parité par Blin et Lemoine. Dans les arrêts de jeu, N. Bayart aurait pu éviter un faux pas à son équipe mais son envoi à distance s’écrasera sur la barre transversale. On en reste donc sur ce score spectaculaire de cinq buts partout qui n’arrange bien évidemment pas les locaux dans la course au titre.

Risquons-Tout – Templeuve B 3-2

À la 25e, Hovine est à l’affût d’un coup franc repoussé par le portier local. Surpris par la belle organisation visiteuse, le leader parvient à égaliser peu avant le repos par Lopes. À la reprise, les Hurlus prennent le large en un quart d’heure sur des envois de Guerar et Bouteliere. À 3-1, on pense la cause entendue mais Templeuve parvient à entretenir le suspense grâce au but de Mahieu à quelques minutes du coup de sifflet final accueilli avec soulagement par les visités qui remporte une victoire compliquée.

Leuze-Lignette – Estaimbourg B 2-5

Rien ne va plus du côté de Leuze-Lignette où l’entraîneur Jonathan Delvaux doit composer avec les joueurs encore disponibles des deux noyaux, l’équipe B ayant déclaré forfait général dans la série B. Menés rapidement 0-2 par Glorieux et Peters, les Leuzois parviennent à se relancer par Lasalle. L’espoir local est cependant de courte durée puisque, juste avant le repos, Delloye creusera un nouvel écart de deux buts en faveur de ses couleurs estaimbourgeoises. À la reprise, Saintléger et Delloye aggravent la marque et c’est finalement à Colin que revient le soin de fixer les chiffres à 2-5 à dix minutes du terme.

St Jean – FC Brunehaut B 12-0

On a assisté à un petit galop d’entraînement pour les joueurs locaux qui n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires du jour, à savoir les "B" du FC Brunehaut. Les buts ont été inscrits par Kurunczi, qui est l’auteur d’un triplé, Renard, Debodenance et Bonnet, qui ont tous les trois marqué à deux reprises,, Bray, Toritto et enfin Devolder. Vu le score, tout est dit !

Escanaffles B – Obigies B 1-2

Les locaux ont réalisé une belle prestation d’ensemble face à un cador de la série. Après de belles possibilités locales signées Deweerdt et Pecquereau, ce sont les Obigieois qui vont parvenir à déflorer la marque par l’entremise de Foucart. Sur un terrain de plus en plus difficile à jouer, Escanaffles arrive toutefois à trouver l’ouverture et égaliser à l’heure de jeu par l’intermédiaire de Demeyer. Finalement, le but de la victoire tombe à un petit quart d’heure suite à un corner prolongé de la tête par Cauvin.

Herseaux B – Taintignies B 3-0

En ouvrant le score dès la 5e minute de jeu par Ribeiro, les joueurs locaux ont rapidement mis la mainmise sur la rencontre. Après une bonne heure de patience, le même buteur rassure ses couleurs en inscrivant son deuxième but personnel en transformant un penalty. Et c’est finalement Banze qui parvient à faire 3-0 à dix minutes du terme. Une victoire qui fait du bien à Herseaux B.