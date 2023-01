Delneste aura la seule occasion de la première période. Après la pause, un corner de Dubois est repris de la tête par Malbrecq qui ouvre le score. Sur une frappe anodine, le ballon vient ensuite prendre la main d’un défenseur local, les visiteurs en profitent pour égaliser et décrocher un point.

Belœil B – Ent. Mons Nord 3-3

Une rencontre où Belœil va répondre du tac au tac aux actions de l’une des meilleures équipes de la série. Mons ouvre la marque à la 5e et Ferreira réplique à la 13e. Boccardi fait 1-2 à la 39e sur penalty, Akherraz égalise peu avant la pause. Nouveau coup de réparation pour les visiteurs qui font 2-3 et c’est de nouveau Akherraz qui remet les siens dans la partie en convertissant lui aussi un péno. Un point certes insuffisant, mais de nature à remettre du moral dans les rangs.

USG Quevy – Pommerœul 1-2

Alors que Pommerœul domine des débats, les joueurs locaux prennent l’avance au quart d’heure contre le cours du jeu. À la 42e, un effort de Mano est bien terminé par Tsékouras qui égalise. Juste avant les citrons, lancé en profondeur, Mano fait 1-2. Quévy va presser en seconde période, mais les visiteurs vont tenir bon et enlever une victoire méritée.

Tertre-Haut. B – Vaudignies 3-1

Tertre va rentrer aux vestiaires avec une avance d’un but, c’est pourtant du côté de Vaudignies que seront comptabilisées les plus belles opportunités. Libre et Gossuin se mettent en évidence sur des corners, manquant toutefois de précision. Bergeret rate une autre grosse possibilité à la 40e. Ce même joueur est de nouveau dangereux après la pause et c’est pourtant Tertre qui va doubler la mise sur une rapide reconversion. Bergeret fait ensuite 2-1 avant de louper l’égalité. Dans les derniers instants, les locaux vont asseoir définitivement la victoire.

Lens – Harchies-Bernissart 0-4

Sur une surface de jeu très compliquée, les visiteurs posent bien leur jeu et dominent les débats d’entrée de jeu. Un tir des locaux vient toutefois heurter la latte au quart d’heure. C’est 0-0 à la pause. Avec l’appui du vent, Harchies se montre plus dangereux en seconde période. Bader, d’un effort personnel, ouvre la marque. Florent isole ensuite R. Nis qui double les chiffes. Alors que Hermand est au corner, c’est ensuite O. Nis qui reprend le cuir de la tête pour le 0-3. D’une frappe lointaine, Sanna scelle la marque à 0-4. Très belle réaction du groupe après la performance sur un mode mineur de la semaine dernière.

Chièvres – Flénu B 5-1

Moulin, le gardien local, doit d’abord s’employer avant l’ouverture du score par Masson qui profite d’un long ballon pour devancer le gardien visiteur. Joye double la mise dans la minute qui suit. Une balle de 2-1 est ensuite sauvée à même la ligne par un défenseur. Diallo porte les chiffres à 3-0 peu avant les citrons. Decot fait 4-0 à la 52e sur le service de Delavallée. Après le 4-1 de Celsy, c’est Joye qui rétablit les distances en fin de partie, lancé en profondeur par Delavallée.