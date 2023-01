Un derby entre voisins qui va tourner à l’avantage des locaux. À la demi-heure, une frappe de F. Chotin est repoussée par la latte, sur le rebond Pinaton qui a bien suivi ouvre le score. À la 38e, un coup franc de Dervaux est repris de la tête par Lust et c’est sur ce score de 2-0 que les équipes rentrent aux vestiaires. Il faut attendre la 80e pour voir un nouveau but de Velghe sur sa spécialité qu’est le coup franc. Notons encore que chacune des deux équipes verra l’un de ses envois venir percuter la latte.

Bléharies – Squadra Mouscron 1-2

Mawait, le gardien visiteur, doit s’employer sur un bel envoi de Klauner au quart d’heure. C’est la seule action notable du premier acte. Autour de la 75e, les visiteurs vont toucher la latte à deux reprises. À la 80e, Marghem est arrêté fautivement par le gardien sorti au-delà de sa surface, sans réaction de l’arbitre. Hinnekens fait 0-1 à la 91e. Bisarre double les chiffres à la 93e. À la 94e, un coup franc de Defert est mal dégagé par la défense et Charlier en profite pour faire 1-2.

Velaines – Étoilés Ere B 0-2

La première occasion sera locale et c’est Bourichon qui manque de justesse face au but. Au quart d’heure, une frappe lointaine de Castel est mal négociée par Carels, le ballon fuyant terminant sa course au fond des filets, c’est 0-1. Bourichon tire ensuite sur le gardien. À la 25e, une remontée de défense locale est interceptée par Duret qui file doubler la mise. De Cat et Bourichon voient encore le dernier rempart se mettre sur leur chemin alors que Devos manque de justesse. Velaines met un peu plus de poids devant pour le second acte, Bourichon et Devos faisant à nouveau face à un gardien très présent. La dernière opportunité sera pour les Étoilés Ere, Carels s’interposant alors fort à propos. On en a gros sur la patate à Velaines dans le sens où les buts étaient évitables et viennent sur les rares occasions laissées à l’adversaire.

Thumaide – Péruwelz B 0-0

Péruwelz domine la première période et il faut un très bel arrêt de Martin-Benitez pour éviter le 0-1. En début de deuxième période, un tir du local Altruy survole la cage. Péruwelz reste dangereux et Martin-Benitez est une nouvelle fois mis à contribution. Vandendooren, son vis-à-vis, devra aussi se montrer vigilant face à Tevel.

Hérinnes – Esplechin 2-10

Le calvaire de l’équipe locale continue de plus belle avec la visite du leader de la série qui n’a pas fait dans le détail et a ainsi pu mettre de côté les frustrations devant le but des semaines précédentes. C’était 0-4 à la pause avec des buts de Dewaegheneire, Dubois (2) et Hendoux. Dubois, Hernandez et Lysen portent les chiffres à 0-7 avant un but local de Stien. Dubois va y aller d’un triplé dans les dernières minutes, tandis que Derrouaz faisait 2-10.

Ellezelles – Pays Vert B 3-1

Un long dégagement du gardien local, porté par le vent, permet à Neukermans d’ouvrir le score à la 32e. C’est 1-0 au repos. À la 72e, Vandenborre trouve Vanderzwalmen qui égalise. Hajaje remet les locaux au devant à la 76e. Neukermans fait 3-1 à la 81e. La très bonne prestation du jeune J. Eckhaut dans les rangs visiteurs fait partie des bons moments de l’après-midi.

Luingne B – Escanaffles 2-1

Une première période partagée qui voit l’équipe locale se ménager quelques possibilités durant le dernier quart d’heure. À la reprise, alors que le local Daly voit sa frappe venir percuter le poteau, Moerman s’échappe en contre et fait 0-1. Luingne apporte quelques changements qui se révèlent payants avec l’égalisation de Derzelle faisant suite à un mouvement bien construit. À la 90e, Vandenbogaerde lance Derzelle qui file vers le but et fait 2-1 de toute justesse.

FC Tournai B – Rongy 1-3

Les locaux évoluent avec une équipe très jeune, pas moins de trois joueurs ont juste 17 ans. Un coup franc repris de la tête par Baudoin est l’action amenant le 0-1 à la 16e. À la 33e, Altruy porte la marque à 0-2 d’un tir lointain. Khalid, l’avant local, se crée alors une très jolie opportunité. À l’heure de jeu, Duprez déjoue le piège du hors-jeu et rapproche les siens à 1-2. À la 78e, Delneste fixe définitivement les chiffres à 1-3.