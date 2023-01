"Je n'ai vraiment personne à retirer du lot, c’est une de nos plus belles victoires collectives de la saison", souriait Bernard Lénelle à l’issue de la partie. On ajoutera l’expérience de ses ouailles et la solidité défensive. Staessens et Obin sont les premiers à se montrer dangereux avant que Bourlart en position idéale n’expédie son tir à côté à huit minutes de la mi-temps alors qu’un ballon brûlant avait été dégagé juste avant. Enghien punit ce manque de réalisme par un but très bien construit: la transversale de Deotto est parfaite dans la foulée de Staessens qui conclut en coin à la 44e. Corentin Lumen force directement Delvingt à un arrêt difficile alors que Ghisbain échoue à côté. Biévez empêche Deotto puis Delbecq de mettre Enghien à l’abri et les visiteurs sont à deux doigts de s’en mordre les doigts car Delvingt doit encore parader magnifiquement pour empêcher l’égalisation. "On a vraiment formé un bloc, le travail aux entraînements a trouvé sa récompense. On est resté dans l’organisation qu’on avait demandée. Défensivement, on s’est montré costauds." En face, Ronny Roelen ne pouvait que constater la perte des trois points: "Pour gagner, il faut transformer ses occasions. Quand on voit celles qu’on a eues et galvaudées, on savait qu’on se ferait tuer par une équipe roublarde comme Enghien qui fait parler son expérience. Le nul était plus équitable."

Templeuve – Montkainoise 1-1

"C’était un meilleur match que la semaine passée de notre part. Même s’il y avait un manque d’investissement en première mi-temps, on n’a pas trop mal joué. Mais en deuxième on a manqué de lucidité et d’opportunisme pour mettre nos occasions au fond", analyse Jean-Dominique Vessié. Van Cauter fait 1-0 à la 26e sur phase arrêtée mais Gashi rétablit l’égalité deux minutes plus tard sur un cafouillage templeuvois. "Il y a eu un manque de communication de toute l’équipe. On aurait dû laisser le ballon sortir mais on l’a remis en jeu", déplore le coach. Van Cauter tentera bien une frappe à bout portant mais elle sera déviée par Sory sur le montant. Kain se montrera dangereux sur contre-attaques. "Le terrain, sur lequel il était plus facile de défendre que d’attaquer, a facilité la tâche kainoise."

Étoilés Ere – Anvaing 0-0

Les Étoilés ont globalement eu l’emprise sur le jeu et se sont montrés légèrement supérieurs à Anvaing mais les visiteurs étaient bien organisés, empêchaient les liaisons et les verticales et procédaient par contres. À la demi-heure, Plume, seul face au gardien, loupait son occasion avant qu’Ergo ne l’imite un peu plus tard. Les visiteurs se procuraient une belle possibilité sur un mauvais dégagement de Spreux mais le tir finissait à côté. En seconde mi-temps, le match se débridait. "On a eu la possession et des occasions, mais non concrètes. Le nul reste plutôt logique mais je garde un goût de trop peu au vu de notre situation", avance Julien Collie, qui, suspendu, assistait à la rencontre depuis le bord du terrain. À la 80e, Spreux sortait un ballon dangereux.

Isières – Herseaux 1-2

Yakassongo marque rapidement sur un coup-franc des 40 m en lobant le gardien, avancé, avec l’appui du vent. Herseaux, bien en place, cherche les combinaisons, ce qui n’était pas évident sur un terrain compliqué. À la 35e, Bracaval marque sur un corner offert par Isières. Juste avant la mi-temps, Maxence est exclu pour une deuxième jaune. Une décision que Johan Devos juge injustifiée: "Cette deuxième carte a influencé la suite de la rencontre. J’ai trouvé que l’arbitrage n’allait que dans un sens. Sur un corner qui nous était favorable à la dernière minute, le ballon était touché par la main d’un défenseur. Ça me laisse un goût amer. Mais il faut reconnaître qu’Herseaux n’a pas volé sa victoire non plus". À la 60e, Debailleul se joue de son défenseur pour inscrire le 1-2 sur corner. Isières, via un poteau et une tête non cadrée de Paelinck, ne réussit pas à recoller au score, alors qu’Herseaux manque ses occasions de faire 1-3. "Notre série de neuf matches sans défaite prend fin, face à une équipe qui ne nous réussit pas."

Estaimbourg – Wiers 9-1

Les Wiersiens débutent bien leur rencontre en mettant les visités sous pression dans le premier quart d’heure et en se procurant des corners. C’est sur l’un d’entre eux qu’une reprise de la tête ne passe que de peu à côté. Sur une belle phase de jeu, Taquet inscrit le 1-0 à la 25e avant qu’Estaimbourg ne déroule. Un doublé de Devianne et un second but de Taquet donnent une avance de quatre buts aux Tanneurs à la pause. Taquet inscrit le 5-0 avant que Deman n’adoucisse le score à la 53e sur corner. Mais Clément, Dubly, Taquet, Devianne et Coudou permettent aux Estaimbourgeois de passer une fin de match tranquille.

Hensies – Biévène 3-2

Aneddam donne rapidement l’avance à son équipe en concluant victorieusement un centre en retrait. E. Ranocha permet à Hensies de mener 2-0 d’une frappe lointaine avant que Stevens ne fasse 3-0 en début de seconde période. "Ça aurait pu être six ou sept à zéro pour nous. Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs, si ce ne sont les cinq dernières minutes du match lors desquelles on encaisse deux buts sur deux centres venus de la gauche. C’est quelque chose sur lequel on doit encore travailler", avance Michel Derouck. Du côté biévénois, les buteurs sont Mercier et Segala.

Obigies – Pays Blanc B 1-2

Dès la 2e, Samyn effectue une belle reprise de volée, déviée par Carbonnelle sur la transversale avant de finir sa course dans ses bras. Obigies se crée des occasions mais c’est le Pays Blanc, qui profitait de l’appui du vent en première mi-temps, qui ouvre la marque. Sur phase arrêtée, Delannoy place un plat du pied dans la lucarne depuis le second poteau (21e). Après la pause, Obigies tente de pousser et son adversaire essaye de gérer la rencontre. Hovine lance Samyn qui déborde et remise en retrait pour Hovine pour le 1-1. Les Jaune et Rouge ratent plusieurs face-à-face et Carbonnelle effectuera quelques arrêts réflexes. Finalement, sur une combinaison entre Delannoy, Rjillo et Michel, celui-ci fixe le score d’un beau tir croisé. "Le partage aurait pu être logique. Mais quand on rate autant d’occasions nettes… Nos adversaires n’allaient pas se priver de l’emporter", glisse Fabien Delbeeke.

Néchin – RUS Tournai 3-2

"On a dû négocier ce match avec de nombreux absents face à une équipe qui a réalisé de bons transferts. Trois joueurs de la réserve sont venus nous épauler et ont par ailleurs constitué un apport, dont Cousin qui avait déjà presté 80 minutes la veille. C’est un très bon résultat, tout le monde a répondu présent, explique Philippe Deschryver, le T1 du jour. On mérite les trois points face à une belle équipe, en marquant aux bons moments." Barah inscrit le premier but suite à un centre repoussé par la défense unioniste avant que, suite à une perte de balle néchinoise dans l’axe, Sakanoko n’égalise juste avant le repos. Néchin décide ensuite de pratiquer un football porté plus vers l’avant. Vandenberghe d’une frappe croisée, puis Deconinck après une superbe phase en triangle avec Carlier et Lecoustre ajustent temporairement le score à 3-1. En toute fin de partie, Etoughe Ndong conclut un centre venu des pieds de Carvalho (3-2).