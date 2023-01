P1 : Molenbaix par le plus petit écart par manque de réalisme

Molenbaix retrouvait son armada offensive pour se rendre à Courcelles. Et celle-ci ne tardait pas à se mettre en évidence via Petit qui secouait déjà les filets après trois petites minutes. Sur un terrain étroit et face à une équipe présente dans les duels, Molenbaix n’était pas à l’aise. Les locaux se créaient même deux belles opportunités d’égaliser avant la pause. Dans l’autre rectangle, des occasions fleurissaient également mais le 0-2 tardait à venir. À la pause, le score semblait néanmoins logique. La seconde période offrait le même spectacle. Molenbaix était plus dans la gestion de son avantage plutôt que tenter de se mettre à l’abri d’un retour local. C’était cependant rester à la merci d’un contre ou d’un coup de pied arrêté dangereux. On notera cependant que trois opportunités visiteuses auraient évité au dauphin des Belœillois des frayeurs inutiles. "Nous prenons six points sur six contre des équipes qui jouent leur va-tout en fond de tableau. C’est certainement l’essentiel avant de recevoir PAC Buzet pour une rencontre qui sera tout aussi importante face à un concurrent direct", commente Charly Vanherpe.