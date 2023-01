P1 : à niveau égal, force différentre entre Flénu, battu, et Beloeil, vainqueur

Équipe en forme du moment, Flénu attendait le leader de pied ferme. Mais dès la 5e minute, un une-deux en profondeur entre Renquin et Verstraeten permettait à ce dernier de placer ses couleurs en position confortable. D’autant plus que l’Union allait doubler la mise dès la demi-heure sur un essai croisé de Beugnies. Flénu aurait pu réduire la marque avant la pause mais les locaux loupaient l’occasion de relancer l’intérêt de la partie. En seconde période, Belœil dominait encore son sujet mais oubliait d’alourdir la marque. Plusieurs face-à-face avec Delwarte permettaient à ce dernier de retarder l’échéance. L’expérimenté portier stoppait même un penalty assez mal tiré il est vrai de Renquin. Alors qu’il pouvait terminer le match en roue libre, Belœil encaissait un but de Cammisuli suite à une mêlée dans le rectangle. Mais Flénu ne parviendra pas à se créer l’occasion qui aurait permis de ramener une unité de ce derby. Et pour l’Union, voilà un cap de passé avec un 6 sur 6 en deux déplacements compliqués.