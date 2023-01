Le SK a mené au score pendant les trois quarts de la rencontre

Il n’y avait pas grand monde pour assister à cette rencontre qui voit les locaux prendre le dessus d’entrée de jeu. Dès la 3e minute, Msili doit ainsi sauver en corner une attaque visitée plus que dangereuse. Le jeu se poursuit ensuite de façon plus équilibrée, les gardiens n’ayant pas le moindre ballon dans leurs parages. Un centre local ne trouve pas preneur à la 24e avant que Watté ne doive se coucher sur un envoi peu après. Du côté visiteur, Van Wijmeersch essaie un envoi à la 37e mais le tir n’est pas cadré. Les Renaisiens ouvriront le score à la 40e par Ndikumana d’une reprise à bout portant (0-1). Le SK aura chaud deux minutes plus tard sur un envoi de Dekeyser qui passe de peu au-dessus de la barre. Ce sera tout avant le repos sifflé sur cette avance renaisienne.

La seconde période reprend par un envoi local dévié in extremis en corner. Le SK l’a échappé belle ! Mariakerke continue à diriger la rencontre mais ne se crée pas de réelles occasions. Pas plus que les visiteurs qui gèrent bien leur avantage. Mais la suite sera bien moins positive. À la 67e, Watté doit dégager un missile avec les poings pour éviter l’égalisation. La partie se poursuit ensuite au centre de la pelouse et les visiteurs encaisseront un goal gag à la 72e, Watté détournant un corner dans ses propres filets (1-1). Le jeu se poursuit ensuite encore au centre du terrain mais les joueurs locaux marquent le but de la victoire à la 85e par Mirvic (2-1) au grand dam du SK.