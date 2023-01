Kain B s’est laissé submerger à la suite d’une entame de match ratée. Les Kainois n’ont pas fait preuve d’un sentiment de rébellion face à Pont-de-Loup. Terence Derick en a profité pour inscrire pas moins de 41 points pour les visiteurs. Le coach Olivier Delattre espère que ses joueurs prendront conscience du danger qui leur tend les bras. "J’ai l’impression que l’équipe ne réalise pas la situation. Nous avions battu cette équipe à l’aller mais quand les consignes ne sont pas suivies dès le début, il n’y a rien à espérer. Nous manquions de présence aux rebonds. Cette attitude ne peut plus durer. On pourrait trouver des excuses avec les absences et les examens mais il faudra afficher un autre état d’esprit. Nous manquons de révolte et de cohésion et il y a urgence à améliorer cela."