FC Tournai : le gaspillage risque de se payer très cher

Ajoutez les deux points de ce week-end et les deux autres galvaudés face à Tamines (le nul à Monceau et contre Aische sont logiques) et les Sang et Or disposeraient de quatre points et aussi d’une victoire d’avance, et auraient pu savourer samedi prochain à domicile avec la réception de Schaerbeek tout en pointant à quatre unités du leader… Espérons que le mauvais scénario de la saison passée ne ressurgisse pas !

« Comme une défaite… »

Tout juste monté au jeu sur le terrain du CS Brainois, Noah Amury croyait bien avoir enfin inscrit son premier but mais c’était sans compter sur la déviation de Campitelli. Sa déception était à l’image de celle de l’équipe: "Je n’ai pas les mots pour décrire ce que nous avons vécu ni pour expliquer cette fin totalement inattendue… Mais comment a-t-on pu laisser filer les points comme ça ? Ce nul, je le prends comme une défaite…", disait-il avant de s’en aller tristement rejoindre le car.

« On n’est jamais à l’abri »

Auteur d’un très bon match en milieu de terrain, Alpha Kaba était plus précis dans son analyse: "Ce qui s’est passé ? En deuxième mi-temps, on doit tout simplement tuer le match. On a le coffre pour le faire. On faisait vraiment une bonne partie en étant bien en place même si on jouait bloc bas. On n’a pas concédé beaucoup de possibilités à l’adversaire mais on sait qu’à Tournai, on n’est jamais à l’abri de se prendre des buts et c’est ce qui est arrivé. On a déjà eu le coup plusieurs fois mais quand on ne réussit pas à se mettre à l’abri, c’est ce qui nous pend au nez. On a gentiment offert un point à l’adversaire", confiait le médian.

C’est ici aussi qu’on voit les limites de l’effectif actuellement. Holuigue n’était pas du tout dans sa partie – ça peut arriver – mais le coach tournaisien n’a eu d’autre solution que de le laisser sur le terrain. Si les Thambwe ou autre Ivanof avaient été disponibles, Jérémy Descarpentries aurait pu intervenir. La malheureuse remise en retrait n’a pas fait basculer le match mais elle a donné un regain d’énergie à une équipe de Braine qui commençait à se résoudre à la défaite.

Comme le signalait aussi l’entraîneur, Braine aurait très bien pu égaliser auparavant mais Gianquinto a sorti deux parades de la meilleure veine avant la mi-temps histoire de maintenir les Sang et Or aux commandes.

« C’est incroyable »

Le gardien tournaisien l’avait vraiment mauvaise à la sortie des vestiaires: "Chaque week-e nd, c’est la même chose, il suffit d’une petite erreur individuelle et d’une touche pour nous mettre dans l’embarras… C’est rageant car on ne concède rien à l’adversaire à part les deux buts. Je n’ai pas d’autre solution que de faucher mon opposant parce que la remise est trop courte et sur le deuxième but, on a largement le temps de dégager le ballon. C’est quand même incroyable de se dire qu’à Tournai, un match n’est jamais plié si on ne gagne pas 6 ou 7-0 !"

En plus de ces erreurs individuelles, la rencontre a encore montré le gâchis en zone de conclusion. Avec un peu plus d’adresse devant le but adverse, jamais Braine n’aurait eu le droit d’espérer. Simple preuve: dix semaines d’invincibilité pour les Sang et Or – c’est un sacré total ! – mais le bilan chiffré des cinq derniers matchs renseigne sept points sur quinze soit même pas la moyenne… CQFD. Et devinez qui a marqué le but de Mons à Tamines ? David…