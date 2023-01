Estaimpuis prend les devants dans la course au maintien

Estaimpuis partait favori du derby de fond de classement après ses quelques sorties intéressantes avant la trêve hivernale. Les Estaimpuisiennes ont été en mesure de contenir les moments forts des Hurlues afin de ne pas se faire rejoindre au marquoir. Avec cette victoire, le BCJS prend une avance significative dans une course au maintien où chaque succès contre un concurrent direct est sacré. Le coach Ludovic Guyot ne cachait pas son soulagement. "Les filles avaient la pression pour ce match. J’ai dû crier à quelques moments mais dans l’ensemble je suis satisfait. On a maintenu l’écart mais en fin de match, on a trouvé les solutions à l’intérieur pour sceller le score." À Mouscron, Patrice Châtelain se fait de moins en moins d’illusions sur l’issue qui attend le Tremplin. "C’était une nouvelle rencontre compliquée avec les forces en présence même s’il y avait la possibilité de faire mieux. On marque trop peu en début de partie. Les fautes étaient facilement sifflées. On connaît aussi trop de passages à vide. La réussite d’Estaimpuis aux lancers francs a fait le reste."